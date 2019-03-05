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      Гриценко назвав п'ять кандидатів у президенти, з якими домовляється про об'єднання

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      Гриценко веде переговори про об'єднання на виборах ще з п'ятьма кандидатами
      Гриценко веде переговори про об'єднання на виборах ще з п'ятьма кандидатами / Фото 24 каналу

      Кандидат у президенти України від "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко вже об'єднався з лідером "Самопомочі" Андрієм Садовим на президентських виборах-2019. Наразі він веде переговори про об'єднання ще з п'ятьма кандидатами, а також політичними партіями і громадськими організаціями.

      Гриценко веде переговори з Ігорем Смешком, Русланом Кошулинським, Дмитром Добродомовим, Романом Безсмертним та Вікторем Кривенком. В ефірі телеканалу ICTV він заявив, що усі ці кандидати абсолютно проукраїнські і також вважають неприпустимою фальсифікацію виборів.

      Читайте також: Єдиний кандидат від демократичних сил: що зміниться та які шанси в Гриценка

      "Я не можу з етичних міркувань, поки ми не погодили, розповідати про результат. Але із зазначеними та іншими людьми, представниками громадянського сектору, ми проводимо ці консультації. І я впевнений, що об'єднаються всі, для кого насправді Україна вище особистих амбіцій чи якогось особистого інтересу", – заявив Гриценко.

      Також кандидат у президенти сподівається, що про свою позицію заявить ще й лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

      Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної групи "Рейтинг"

      1. Володимир Зеленський – 25,1%;
      2. Петро Порошенко – 16,6%;
      3. Юлія Тимошенко – 16,2%;
      4. Юрій Бойко – 11,3%,;
      5. Анатолій Гриценко – 7,7%.

      Хто вже підтримав Гриценка на виборах? Навколо Анатолія Гриценка, як єдиного кандидата на майбутні президентські вибори, поступово формується так би мовити "Демократична політична платформа". До неї окрім "Громадської позиції" Гриценка та "Самопомочі" Андрія Садового, вже долучилися: "Рідна країна" Миколи Томенка, "Хвиля" Віктора Чумака, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, "Альтернатива" Єгора Фірсова та "Демократичний альянс".

      Також, Гриценка на виборах підтримали народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко, які напередодні вийшли з фракції БПП.

      Що треба знати про Анатолія Гриценка: дивіться відео

       

      Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка?Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого висунула Сила людей, заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Садовий і Гриценко об'єдналися Президентські вибори 2019 Руслан Кошулинський Дмитро Добродомов Ігор Смешко Роман Безсмертний Віктор Кривенко Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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