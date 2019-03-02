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      Хто підтримав Гриценка на виборах: список партій

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      На об'єднання довкола одного кандидата в президенти Анатолія Гриценка чекало багато українців. Тому, коли аж декілька кандидатів відмовляються висуватись на користь одного – це подія не ординарна. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто вже підтримав Гриценка і на кого ще очікують.

      2 лютого офіційно на засіданні партії "Сила людей" Дмитро Гнап зняв свою кандидатуру, на користь Гриценка. Сама ж політсила наразі вирішила не підтримувати нікого.

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      Дмитро Гнап іде з президентської гонки вслід за Андрієм Садовим. За словами мера Львова, на це рішення вплинули одразу два корупційні скандали тижня. Розслідуванння про те, як друзі президента грабують армію. І скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. 

      гнап садовий
      Андрій Садовий та Дмитро Гнап

      Після розслідування "Наших грошей" із президентської фракції пішли і Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко. Трійка депутатів також заявила, що підтримує Гриценка.

      найєм лещенко заліщук
      Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук

      Навколо єдиного кандидата поступово формується так би мовити "Демократична політична платформа" до якої, окрім "Громадської позиції" Гриценка та "Самопомочі" Садового, вже долучилися: "Рідна країна" Миколи Томенка, "Хвиля" Віктора Чумака, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, "Альтернатива" Єгора Фірсова, "Демократичний альянс".

      гриценко об'єднання
      Хто підтримав Анатолія Гриценка на виборах-2019: інфографіка

      Об'єднання одразу декількох кандидатів у президенти, викликало також і жваву реакцію в соціальних мережах. Люди обговорюють насампред безпрецидентність події. Вчинок Андрія Садового вже назвали сміливим та мудрим. А від політичного об'єднання очікують потужного результату не тільки на президентських, а і на виборах до Верховної ради та органів місцевого самоврядування.

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      Теги: Новини України Анатолій Гриценко Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Президентські вибори 2019 Дмитро Гнап Мустафа Найєм Сергій Лещенко Розслідування Корупційні схеми в Укроборонпромі Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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