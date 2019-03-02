Чи зніме Гнап свою кандидатуру на користь Гриценка: рішення з'їзду партії

Дмитра Гнапа закликали зняти свою кандидатуру з виборів президента України 2019 року. Так вирішив з'їзд партії "Сила людей", що триває у суботу, 2 березня. Проте щодо підтримки партією саме Гриценка рішення не прийняли.

"Відкликати кандидата від політичної партії "Сила людей" на посаду Президента України та дати йому можливість добровільно відмовитися від подальшого балотування на посаду Президента України та зняти свою кандидатуру у строк до 7 березня", – йдеться в рішенні з'їзду. Про це повідомив Укрінформ.

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1 березня 2019 року екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Але остаточне рішення мала ухвалити партія "Сила людей".

2 березня розпочався з'їзд, і Дмитро Гнап виступив з нагадуванням про рішення попереднього з'їзду "Сили людей" щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил

Ми повинні підтримати Анатолія Гриценка, який став кандидатом від демократичних сил,

– заявив Гнап.

Проте делегати з'їзду щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил не визначилися.

Чи висловиться партія на підтримку когось із кандидатів – розглянуть тоді, коли від самих кандидатів надійдуть пропозиції про співпрацю.



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