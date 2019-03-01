Як збільшаться шанси в Гриценка після об’єднання з Садовим

Шанси Анатолія Гриценка на вихід до другого туру після об’єднання з Андрієм Садовим підвищилися. Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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У Гриценка і Садового дуже спільний електорат. І це підвищує шанси Гриценка на вихід до другого туру. Для українців, які взагалі не збиралися голосувати, або їм важко визначитися, це об’єднання буде позитивним знаком. Вони вирішать піти і проголосувати,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

За словами експерта, на скільки підвищиться рейтинг Гриценка – складно сказати. Гриценка підтримають виборці Садового і ті, хто побачить в їхньому об’єднанні позитив. Ситуація дуже швидко змінюється. Зовсім нещодавно соцопитування показували тенденцію до зниження рейтингу Юлії Тимошенко і підвищення Порошенка.

Здавалося, що в другому турі будуть Зеленський і Порошенко. Але після корупційного скандалу з "Укроборонпромом" , який може знизити рейтинг Порошенка, і появи шансів у Гриценка важко робити прогнози.

Водночас, зауважує Ірина Бекешкіна, щодо об’єднання "Самопомочі" і "Громадянської позиції" на парламентських виборах, тут потрібна згода партійців Гриценка і Садового.

Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.



"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.



Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

Володимир Зеленський – 26,6%; Петро Порошенко – 23,4%; Юлія Тимошенко – 14,3%; Юрій Бойко – 8,1%,; Анатолій Гриценко – 8%; Андрій Садовий – 4,4%.

Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

Володимир Зеленський – 49,9%; Андрій Садовий – 40,5%; Анатолій Гриценко – 38,7%.

Брифінг Андрія Садового. Відео