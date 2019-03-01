Як збільшаться шанси в Гриценка після об’єднання з Садовим
Шанси Анатолія Гриценка на вихід до другого туру після об’єднання з Андрієм Садовим підвищилися. Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.
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У Гриценка і Садового дуже спільний електорат. І це підвищує шанси Гриценка на вихід до другого туру. Для українців, які взагалі не збиралися голосувати, або їм важко визначитися, це об’єднання буде позитивним знаком. Вони вирішать піти і проголосувати,
– зазначає Ірина Бекешкіна.
За словами експерта, на скільки підвищиться рейтинг Гриценка – складно сказати. Гриценка підтримають виборці Садового і ті, хто побачить в їхньому об’єднанні позитив. Ситуація дуже швидко змінюється. Зовсім нещодавно соцопитування показували тенденцію до зниження рейтингу Юлії Тимошенко і підвищення Порошенка.
Здавалося, що в другому турі будуть Зеленський і Порошенко. Але після корупційного скандалу з "Укроборонпромом" , який може знизити рейтинг Порошенка, і появи шансів у Гриценка важко робити прогнози.
Водночас, зауважує Ірина Бекешкіна, щодо об’єднання "Самопомочі" і "Громадянської позиції" на парламентських виборах, тут потрібна згода партійців Гриценка і Садового.
Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.
"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.
Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.
Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"
- Володимир Зеленський – 26,6%;
- Петро Порошенко – 23,4%;
- Юлія Тимошенко – 14,3%;
- Юрій Бойко – 8,1%,;
- Анатолій Гриценко – 8%;
- Андрій Садовий – 4,4%.
Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?
- Володимир Зеленський – 49,9%;
- Андрій Садовий – 40,5%;
- Анатолій Гриценко – 38,7%.
Брифінг Андрія Садового. Відео