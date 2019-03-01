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      Як збільшаться шанси в Гриценка після об’єднання з Садовим

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      Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка
      Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка / 24 канал

      Шанси Анатолія Гриценка на вихід до другого туру після об’єднання з Андрієм Садовим підвищилися. Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      Читайте також: Переможне рішення, – Гриценко про зняття Садового з президентських виборів

      У Гриценка і Садового дуже спільний електорат. І це підвищує шанси Гриценка на вихід до другого туру. Для українців, які взагалі не збиралися голосувати, або їм важко визначитися, це об’єднання буде позитивним знаком. Вони вирішать піти і проголосувати,
      – зазначає Ірина Бекешкіна.

      За словами експерта, на скільки підвищиться рейтинг Гриценка – складно сказати. Гриценка підтримають виборці Садового і ті, хто побачить в їхньому об’єднанні позитив. Ситуація дуже швидко змінюється. Зовсім нещодавно соцопитування показували тенденцію до зниження рейтингу Юлії Тимошенко і підвищення Порошенка.

      Здавалося, що в другому турі будуть Зеленський і Порошенко. Але після корупційного скандалу з "Укроборонпромом" , який може знизити рейтинг Порошенка, і появи шансів у Гриценка важко робити прогнози.

      Водночас, зауважує Ірина Бекешкіна, щодо об’єднання "Самопомочі" і "Громадянської позиції" на парламентських виборах, тут потрібна згода партійців Гриценка і Садового.

      Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

      "Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

      1. Володимир Зеленський – 26,6%;
      2. Петро Порошенко – 23,4%;
      3. Юлія Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрій Бойко – 8,1%,;
      5. Анатолій Гриценко – 8%;
      6. Андрій Садовий – 4,4%.

      Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

      1. Володимир Зеленський – 49,9%;
      2. Андрій Садовий – 40,5%;
      3. Анатолій Гриценко – 38,7%.

      Брифінг Андрія Садового. Відео

       

      Президентські вибори

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Садовий і Гриценко об'єдналися Андрій Садовий Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Корупційні схеми в Укроборонпромі Володимир Зеленський Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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