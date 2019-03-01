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      Как увеличатся шансы у Гриценко после объединения с Садовым

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      Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко
      Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко / 24 канал

      Шансы Анатолия Гриценко на выход во второй тур после объединения с Андреем Садовым повысились. Такое мнение 24 каналу выразила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

      Читайте также: Победное решение, – Гриценко о снятии Садового с президентских выборов

      У Гриценко и Садового общий электорат. И это повышает шансы Гриценко на выход во второй тур. Для украинцев, которые вообще не собирались голосовать, или им трудно определиться, это объединение будет положительным знаком. Они решат пойти и проголосовать,
      – отмечает Ирина Бекешкина.

      По словам эксперта, на сколько повысится рейтинг Гриценко – сложно сказать. Гриценко поддержат избиратели Садового и те, кто увидит в их объединении позитив. Ситуация очень быстро меняется. Совсем недавно соцопросы показывали тенденцию к снижению рейтинга Юлии Тимошенко и повышения Порошенко.

      Казалось, что во втором туре будут Зеленский и Порошенко. Но после коррупционного скандала с "Укроборонпромом" , который может снизить рейтинг Порошенко, и появления шансов у Гриценко трудно делать прогнозы.

      В то же время, отмечает Ирина Бекешкина, относительно объединения "Самопомочи" и "Гражданской позиции" на парламентских выборах, здесь требуется согласие партийцев Гриценко и Садового.

      Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко? Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политики объединили свои усилия на выборах.

      "Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

      Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

      1. Владимир Зеленский – 26,6%;
      2. Петр Порошенко – 23,4%;
      3. Юлия Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрий Бойко – 8,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8%;
      6. Андрей Садовый – 4,4%.

      Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего?

      1. Владимир Зеленский – 49,9%;
      2. Андрей Садовый – 40,5%;
      3. Анатолий Гриценко – 38,7%.

      Брифинг Андрея Садового. Видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко - новости Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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