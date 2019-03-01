Победное решение, – Гриценко о снятии Садового с президентских выборов

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко поблагодарил мэра Львова Андрея Садового, который снял свою кандидатуру с избирательной гонки в его пользу.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый решил сняться с президентских выборов, и поддержать экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Последний будет единым кандидатом от демократических, антикоррупционных сил.

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"Сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение и отозвать свою кандидатуру с выборов президента. Я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

На следующей неделе оба политика должны встретиться, чтобы обсудить сотрудничество и подписать публичное соглашение.

Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу,

– заявил Гриценко.

Как отличаются рейтинги Садового и Гриценко?



Последние опросы показывают, что ни лидер "Гражданской позиции", ни лидер "Самопомочи" пока не входят в тройку лидеров президентской гонки. В частности, по данным социологической агентства "Fama", за Гриценко готовы отдать свой голос 8% избирателей, а за Садового – 4,4%.



В то же время, они являются лидерами по уровню доверия в обществе. Так, мэру Львова доверяют 40,5% украинцев, а Гриценко – 38,7%.



Решение лидера "Самопомочи" повлияет на предварительные результаты соцопросов. В частности, за Гриценко как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или колеблется. Кроме того теперь к политикам могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.