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      Переможне рішення, – Гриценко про зняття Садового з президентських виборів

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      Гриценко про зняття Садового з виборів 2019 України - рішення
      Гриценко прокоментував рішення Садового про зняття з виборів на його користь / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко подякував меру Львова Андрію Садовому, який зняв свою кандидатуру з виборчої гонки на його користь.

      Кандидат у президенти України Андрій Садовий вирішив знятися з президентських виборів, та підтримати екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Останній буде єдиним кандидатом від демократичних, антикорупційних сил.

      Читайте також: Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти

      "Зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення і відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. Я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Наступного тижня обидва політики мають зустрітися, аби обговорити співпрацю та підписати публічну угоду.

      Дякую Андрій Садовий! Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення. Переможне рішення! Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу,
      – заявив Гриценко.

      Як відрізняються рейтинги Садового і Гриценка? Останні опитування показують, що ані лідер "Громадянської позиції", ані лідер "Самопомочі" наразі не входять до трійки лідерів президентської гонки. Зокрема, за даними соціологічної агенції "Fama", за Гриценка готові віддати свій голос 8% виборців, а за Садового – 4,4%.

      Водночас, вони є лідерами за рівнем довіри в суспільстві. Так, меру Львова довіряють 40,5% українців, а Гриценку – 38,7%.

      Рішення лідера "Самопомочі" вплине на попередні результати соцопитувань. Зокрема, за Гриценка як єдиного кандидата від демократичних сил, можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається. Окрім того тепер до політиків можуть приєднатися й інші кандидати у президенти.


      Головні дати президентських виборів-2019

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      Теги: Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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