Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти

Кандидат від політичної партії "Громадянська позиція" та колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко подав документи до ЦВК для участі у президентських виборах ще 12 січня. Центрвиборчком вже зареєстрував документи політика. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Анатолія Гриценка

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Народився Анатолій Гриценко 25 жовтня 1957 року у селі Багачівка Звенигородського району Черкаської області.

Військову освіту розпочав здобувати у Київському суворовському військовому училищі, яке закінчив із золотою медаллю, а продовжив – у Київському вищому авіаційному інженерному училищі.

Пізніше, у 1993 році, Гриценко закінчив навчання у Інституті іноземних мов при Міноборони США. Ще через рік – оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил США.

Відомо, що Гриценко проходив службу у стройових частинах, зокрема, був начальником групи обслуговування військової частини у Охтирці. Після цього упродовж 8 років працював викладачем у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі, а також – на штабних посадах у Міністерстві оборони України.

З 1997 по 1999 очолював аналітичну службу апарату РНБО.

З грудня 1999 – президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Від 4 лютого 2005 по 18 грудня 2007 – міністр оборони України. Так, цю посаду Гриценко обіймав в урядах трьох різних прем'єрів: спочатку – за головування Юлії Тимошенко, потім Юрія Єханурова, а також – Віктора Януковича.

З 10 березня 2015 року працює доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії.

Кар'єра Гриценка в політиці та що він встиг зробити у кріслі міністра оборони

У червні 2004 року Анатолій Гриценко приєднався до виборчого штабу Віктора Ющенка, який претендував на президентський пост. Так, він працював на інформаційно-аналітичному напрямі: команда на чолі із Гриценком в екстреному порядку за два дні розробила передвиборчу програму Ющенка.

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4 лютого 2005 року Анатолію Гриценко була довірена посада міністра оборони України.

Гриценко прийшов на посаду в чині полковника і так і не підвищив своє звання, головуючи в оборонному відомстві. Також Гриценко став першим міністром, який почав оплачувати використання службового транспорту.

Одним з найбільших досягнень Анатолія Гриценка на чолі Міноборони було те, що за перший, неповний рік на посаді, у 2005 році військовослужбовцям було передано 6537 квартир.

11 грудня 2008 року Анатолій Гриценко очолив Всеукраїнську громадську організацію "Громадянська позиція", проте ще до 2014 року був членом фракції "Батьківщина".

Скандали, пов'язані із Гриценком

Протягом виконання своїх обов’язків на посаді міністра оборони, Анатолій Гриценко неодноразово піддавався нападкам з боку політичних опонентів. Йому інкримінували нецільову витрату коштів, виділених на Міноборони, неефективність в боротьбі з корупцією та порушеннями в армії.

У 2014 році ГПУ звинуватила Гриценка у розкраданні військового майна на суму у понад 1,3 мільярда гривень за час, коли той обіймав посаду глави оборонного відомства. Окрім того, Головне контрольно-ревізійне управління заявляло про причетність Гриценка до корупційних схем, пов'язаних із будівництвом та продажем житла для військових. А секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник назвав найгучнішим зловживанням Гриценка продаж зенітно-ракетних комплексів С-300 за ціною у 2,5 мільйони доларів.

Окрім цього, політик відомий своїми різкими радикальними висловлюваннями, за що часто піддавався жорсткій критиці. Зокрема, він неодноразово закликав легалізувати в Україні вогнепальну зброю.

До слова, у серпні 2018 року журналісти поставили під сумнів результати соціологічного дослідження, згідно якого, в рейтингу довіри до українських політиків перше місце отримав Анатолій Гриценко. Справа у тому, що результати сумнівного "соціологічного" дослідження надрукував сайт "Зеркало Недели", що належить дружині Анатолія Гриценка – Юлії Мостовій.

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко: що відомо про політика

Вже у 2019 році Гриценко спробував привернути до себе увагу тим, що його викликали у СБУ. Кандидат у президенти тоді загадково пояснив, що причину виклику слід дізнатися у президента Петра Порошенка та додав, що не збирається ховатися від спецслужб. Своєю чергою, у Службі безпеки висловили подив щодо слів Гриценка. Там пояснили: політик був раніше проінформований про виклик до СБУ та проходить в якості свідка у зв'язку з оприлюдненням ним інформації щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму.

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Гроші та майно кандидата Гриценка: у своїй електронній декларації за 2017 рік він вказав, що дружина кандидата у президенти журналістка Юлія Мостова володіє двома земельними ділянками та дачним будинком у Київській області. Їх сумарна площа становить 8 536,4 метрів квадратних. Окрім цього, на Мостову зареєстровані чотири квартири у Києві, загальною площею у майже 280 квадртаних метрів, ще одну київську квартиру, площею у 56,2 квадратних метри задекларував сам Гриценко.

Щодо доходів Гриценка, то він вказав річні суми пенсії у розмірі 139 620 гривень та заробітну плату у 14 885 гривень.

Окрім цього, Гриценко задекларував легковий автомобіль марки Volvo XC90 2013 року випуску та гідроцикл YAMAHA VX700. На дружину оформлений автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску.

Головною метою передвиборчої кампанії Гриценко називає повернення у владу професійності, чесності та совісті, він обіцяє розпочати жорстку боротьбу із ліквідації корупції з першого дня свого президентства. Одне із гасел: "Наша мета – наступити на п’яти лідерам Європи!"

За 5-річний термін президентства Гриценко вважає можливим повернути Донбас та Крим.

"Окуповані території повернемо без "особливих статусів" дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із зарубіжними партнерами", – йдеться у програмі кандидата у президенти.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.