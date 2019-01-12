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      Чому Гриценка викликали у СБУ: пояснення спецслужби

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      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / 24 канал

      Кандидата в президенти і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка запросили до СБУ в якості свідка у зв'язку з оприлюдненням ним інформації щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму. Як кажуть у спецслужбі, про це Гриценка попередили заздалегідь: політик знав про виклик ще на початку тижня.

      Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-центром спецслужби.

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      Виклик пов’язаний з оприлюдненням ним в одному з телевізійних ефірів інформації щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму. Вважаємо, що свідчення громадян про відомі їм факти розгортання гібридної агресії РФ є патріотичною громадянською позицією,
      – пояснили у СБУ.

      Там також додали, що напередодні узгодили із Гриценком час його візиту.

      "Ми з подивом ознайомилися із сьогоднішньою заявою Гриценка, оскільки ще на початку тижня людина, яка, назвавши своє прізвище, заявила про юридичне представлення його інтересів, узгодила зручний для Гриценка час візиту до Служби та з’ясувала причини та підстави для запрошення", – розповіли в СБУ.

      24 канал писав про те, що Гриценко отримав повістку на допит в СБУ. Причину виклику політик порадив дізнатися у президента Петра Порошенка та додав, що не збирається ховатися.

      Хто такий Анатолій Гриценко?Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат України шостого і сьомого скликань. У 2005-2007 роках займав посаду міністра оборони України. Нинішня президентська кампанія політика – це його вже третя спроба зайняти президентське крісло.

      Теги: Новини України Новини політики СБУ Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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