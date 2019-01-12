Гриценка викликали на допит у СБУ

Лідера партії "Громадянська позиція", який планує брати участь у виборах президента України, Анатолія Гриценка викликали на допит до Служби безпеки України. Причину виклику політик порадив дізнатися у президента Петра Порошенка.

Про це повідомила прес-служба Анатолія Гриценка.

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Гриценко отримав повістку на допит в СБУ після того, як подав документи до ЦВК для реєстрації в кандидати на вибори президента.

"Я справді отримав повістку на допит в СБУ, і піду туди у вівторок (15 січня) об 11 годині", – сказав Гриценко.

Лідер "Громадянської позиці" наголосив, що не збираєтсься ховатися. Також політик згадав, що у часи Майдану його вже викликали на допит у Головне слідче управління ГПУ.

Я ходив, не знаючи, повернусь чи ні. Я ніколи не ховався і зараз ховатись не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю,

– наголосив Анатолій Гриценко.

24 канал намагався отримати коментар від СБУ та дізнатися, у якій справі його викликають, проте у відомстві не відповідають на дзвінки.

Нагадаємо, що у суботу, 12 січня, Анатолій Гриценко подав документи в ЦВК для участі у виборах президента.

Хто такий Анатолій Гриценко?

Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат України шостого і сьомого скликань. У 2005-2007 роках займав посаду міністра оборони України. Нинішня президентська кампанія політика – це його вже третя спроба зайняти президентське крісло.