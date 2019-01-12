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      Гриценка викликали на допит у СБУ

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      Гриценка викликали на допит до СБУ
      Гриценка викликали на допит до СБУ / 24 канал

      Лідера партії "Громадянська позиція", який планує брати участь у виборах президента України, Анатолія Гриценка викликали на допит до Служби безпеки України. Причину виклику політик порадив дізнатися у президента Петра Порошенка.

      Про це повідомила прес-служба Анатолія Гриценка. 

      Читайте також: Анатолій Гриценко йде в президенти: що відомо про політика

      Гриценко отримав повістку на допит в СБУ після того, як подав документи до ЦВК для реєстрації в кандидати на вибори президента. 

      "Я справді отримав повістку на допит в СБУ, і піду туди у вівторок (15 січня) об 11 годині", – сказав Гриценко. 
       
      Лідер "Громадянської позиці" наголосив, що не збираєтсься ховатися. Також політик згадав, що у часи Майдану його вже викликали на допит у Головне слідче управління ГПУ.

      Я ходив, не знаючи, повернусь чи ні. Я ніколи не ховався і зараз ховатись не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю,
      –  наголосив Анатолій Гриценко.

      24 канал намагався отримати коментар від СБУ та дізнатися,  у якій справі його викликають, проте у відомстві не відповідають на дзвінки.

      Нагадаємо, що у суботу, 12 січня,  Анатолій Гриценко подав документи в ЦВК для участі у виборах президента. 

      Хто такий Анатолій Гриценко?
      Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат України шостого і сьомого скликань. У 2005-2007 роках займав посаду міністра оборони України. Нинішня президентська кампанія політика – це його вже третя спроба зайняти президентське крісло. 

       

      Теги: Новини політики Новини України СБУ Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Громадянська позиція Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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