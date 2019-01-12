Гриценка викликали на допит у СБУ
Лідера партії "Громадянська позиція", який планує брати участь у виборах президента України, Анатолія Гриценка викликали на допит до Служби безпеки України. Причину виклику політик порадив дізнатися у президента Петра Порошенка.
Про це повідомила прес-служба Анатолія Гриценка.
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Гриценко отримав повістку на допит в СБУ після того, як подав документи до ЦВК для реєстрації в кандидати на вибори президента.
Я ходив, не знаючи, повернусь чи ні. Я ніколи не ховався і зараз ховатись не буду. Після того, як пройде допит в тих межах, які визначені законом, я вам все повідомлю,
– наголосив Анатолій Гриценко.
24 канал намагався отримати коментар від СБУ та дізнатися, у якій справі його викликають, проте у відомстві не відповідають на дзвінки.
Хто такий Анатолій Гриценко?
Анатолій Гриценко – лідер партії "Громадянська позиція", народний депутат України шостого і сьомого скликань. У 2005-2007 роках займав посаду міністра оборони України. Нинішня президентська кампанія політика – це його вже третя спроба зайняти президентське крісло.