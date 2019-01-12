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      Гриценко вызвали на допрос в СБУ

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      Гриценко вызвали на допрос в СБУ
      Гриценко вызвали на допрос в СБУ / 24 канал

      Лидера партии "Гражданская позиция", который планирует участвовать в выборах президента Украины, Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Причину вызова политик посоветовал узнать у президента Петра Порошенко.

      Об этом сообщила пресс-служба Анатолия Гриценко.

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      Гриценко получил повестку на допрос в СБУ после того, как подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы президента.

      "Я действительно получил повестку на допрос в СБУ, и пойду туда во вторник (15 января) в 11 часов", – сказал Гриценко.

      Лидер "Гражданской позиции" отметил, что не збираетсься прятаться. Также политик вспомнил, что во времена Майдана его уже вызывали на допрос в Главное следственное управление ГПУ.

      Я ходил, не зная, вернусь или нет. Я никогда не прятался и сейчас скрываться не буду. После того, как пройдет допрос в тех пределах, которые определены законом, я вам все сообщу,
      – отметил Анатолий Гриценко.

      24 канал пытался получить комментарий от СБУ и узнать, по какому делу его вызывают, однако в ведомстве не отвечают на звонки.

      Напомним, что в субботу, 12 января, Анатолий Гриценко подал документы в ЦИК для участия в выборах президента.


      Кто такой Анатолий Гриценко?Анатолий Гриценко – лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины шестого и седьмого созывов. В 2005-2007 годах занимал должность министра обороны Украины. Нынешняя президентская кампания политика это его уже третья попытка занять президентское кресло.

      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Громадянська позиція Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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