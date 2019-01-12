Почему Гриценко вызвали в СБУ: объяснение спецслужбы

Кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля в связи с обнародованной им информацией об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Как говорят в спецслужбе, об этом Гриценко предупредили заранее: политик знал о вызове еще в начале недели.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром спецслужбы.

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Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Считаем, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ является патриотической гражданской позицией,

– пояснили в СБУ.

Там также добавили, что накануне согласовали с Гриценко время его визита.

"Мы с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", – рассказали в СБУ.

24 канал писал о том, что Гриценко получил повестку на допрос в СБУ. Причину вызова политик посоветовал узнать у президента Петра Порошенко и добавил, что не собирается прятаться.

Кто такой Анатолий Гриценко?Анатолий Гриценко – лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины шестого и седьмого созывов. В 2005-2007 годах занимал должность министра обороны Украины. Нынешняя президентская кампания политика – это его уже третья попытка занять президентское кресло.