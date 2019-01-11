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      Анатолий Гриценко идет в президенты: что известно о кандидате

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      Пообещал отрубить руки коррупционерам и начать – из Администрации Президента. 11 января Анатолий Гриценко официально объявил, что поборется за кресло Президента Украины.

      По состоянию на сейчас по данным различных опросов он занимает четвертое место в президентском рейтинге с примерно шестью процентами поддержки. И если другие кандидаты из демократического лагеря не откажутся от президентских амбиций в его пользу, не победит – говорят эксперты.

      Читайте также: Откуда деньги у команды Гриценко: мнение эксперта

      Как политик он начинал 12 лет назад депутатом Верховной Рады у Виктора Ющенко, в 2012 году – работал уже во фракции Тимошенко. Но больше запомнился украинцам в роли Министра обороны. Занимал это кресло два года, в трех Кабминах подряд – при премьере Тимошенко, Еханурова и Януковича. Хотя запомнился как министр он мало чем, разве что появлением пункта о НАТО в ющенковском универсале единства и обвинениями в махинациях с землями Минобороны. Которые, впрочем, никто не доказал.

      После неудачных для него президентских выборов 2014 года Гриценко замолчал почти на 5 лет. А его сегодняшняя президентская кампания – уже третья – пока тоже не очень громкая.

      Он не выходит в народ, он не проводит каких-то встреч с избирателями, потому что мы, например, узнали, что он ездит по регионам Украины из-за того, что на него напали в Одессе,
      – отметил корреспондент "Украинской Правды" Роман Кравец.

      Мало его и на телевидении, куда он не имеет доступа – появляется преимущественно на региональных калах. Разве что билбордов с портретами Гриценко по стране немало и стает больше. Кое-где реклама Гриценко выскакивает в сети.

      Для старшего поколения Гриценко абсолютно известная личность. А вот если мы говорим о молодежи, Гриценко среди молодежи часто неизвестный,
      – подчеркнул политический эксперт Александр Солонтай.

      Впрочем, молодежью сегодня команда Гриценко пополнилась. Поддержали его нардепы-еврооптимисты Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Ранее в нее влился депутат Виктор Чумак – он возглавляет теперь избирательный штаб. Два Николая – Катеринчук и Томенко. Бывший депутат Егор Фирсов и действующий Дмитрий Добродомов. Еще в команде – экс-соратник Саакашвили в Одесской области Соломия Бобровская. Был на съезде сегодня и бывший министр Александр Данилюк.

      Логические вопросы задаются: кто потенциальный премьер, спикер, секретарь СНБО, генпрокурор, председатель СБУ и так далее. А люди, которые сейчас у него – это частичный ответ на этот вопрос,
      – добавил Солонтай.

      Гриценко официально работает заведующим кафедрой политологии в Киево-Могилянской академии и живет на преподавательскую зарплату в 15 тысяч гривен в месяц. 3 миллиона гривен имеет в банке. Тогда как кампания стоит миллионы, десятки миллионов.

      В 2014 году фонд Анатолия Гриценко составлял 7 миллионов  гривен. Например, у победителя выборов Порошенко 96 миллионов гривен,
      – привел пример эксперт ОО ЧЕСТНО Игорь Фещенко.

      Вот как объясняют, откуда деньги на кампанию, партнеры Гриценко.

      "Бюджет будет наполняться теми деньгами, которые будут давать наши партийцы, украинский бизнес. А они уже дают. Я собрал 9 миллионов гривен", – рассказал внефракционный нардеп Виктор Чумак.

      Но политологи говорят – на кампанию надо в десятки раз больше. И их где-то придется искать.

      Анатолий Гриценко стал очень часто появляться на телеканалах Виктора Пинчука. Особенно это касается ведущего телеканала ИСТV. То, что Анатолию Гриценко придется общаться с большим капиталом и получать содействие и помощь от состоятельных людей – это тоже факт,
      – отметил политолог Михаил Басараб.

      Политологи оценивают шансы Гриценко на победу невысоко – без дополнительной поддержки. Понимают это и в штабе экс-министра. Надеются на новые фигуры в команде.

      Читайте также: На что делает главную ставку в своей кампании кандидат в президенты Гриценко: мнение эксперта

      Прежде всего новоиспеченный кандидат в президенты обещает разобраться с коррупцией в Украине. Начать собирается из Администрации Президента.

      Напомним, в пятницу, 11 января, на съезде партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы.

      К слову, осенью 2018 года пошли слухи, что Анатолию Гриценко помогает Виктор Балога, бывший глава секретариата Виктора Ющенко. "Балога – серый кардинал тех времен и пойти на объединение с политсилой, с которой он может быть связан – это большой репутационный риск", – писала журналистка Кристина Бердинских.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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