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      Анатолий Гриценко стал кандидатом в президенты от "Гражданской позиции"

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко / gp.org.ua

      В пятницу, 11 января, на съезде партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы.

      Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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      Отмечается, что во время съезда в фокусе были три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента Украины,  довыборах Координационного Совета партии "Гражданская позиция" и о довыборах Совета партии "Гражданская позиция".

      За кандидатуру Гриценко проголосовали все 256 присутствующих делегатов.

      Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны,
      – сказал Анатолий Гриценко.

      Что известно об Анатолии Гриценко? "Настоящий полковник" – для экс-министра обороны это будет уже третья президентская кампания. Гриценко баллотировался в 2010 и 2014 годах, но с треском проигрывал. В 2019 году "первый непроходимый" вполне может попасть во второй тур выборов. Соцопрос выводят Анатолия Гриценко на 2-3 место с показателями 7%. Впрочем, в конце октября он занял четвертое место с результатом 6,2%.

      Гриценко уже заявил о намерениях баллотироваться и даже уже рассказал о своих шагах, в том числе и кадровых назначениях после победы. По мнению политологов, сомнительно, что Гриценко победит. Во-первых, у него нет развитой региональной инфраструктуры. Во-вторых, против него еще не работали конкретно оппоненты. Кроме того, как отмечает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, такое впечатление, что, как только Гриценко начинает активную кампанию, его рейтинг обваливается. И сейчас уже началась такая тенденция.


      Анатолій ГриценкоАнатолий Гриценко обещает немного диктатуры

      Но в Украине на выборах часто происходят странные вещи. Анатолий Гриценко может выйти во второй тур с Тимошенко, и кто выйдет победителем, сказать сложно. Однако, как бы не закончились для него выборы президента, партия Гриценко "Гражданская позиция", похоже, попадет в следующий созыв Верховной Рады.

      Больше о кандидатах в президенты читайте здесь.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Громадянська позиція Кандидаты в президенти Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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