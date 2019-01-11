Анатолій Гриценко став кандидатом у президенти від "Громадянської позиції"

У п'ятницю, 11 січня, на з'їзді партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили.

Про це повідомили у прес-службі партії.

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Зазначається, що під час з`їзду у фокусі були три питання: про висунення кандидата на вибори Президента України, про довибори Координаційної Ради партії "Громадянська позиція" та про довибори Ради партії "Громадянська позиція".

За кандидатуру Гриценка проголосували всі 256 присутніх делегатів.

Для мене це честь та величезна відповідальність. Я знаю, як підняти країну та армію. Я не підпишу жодного популістського закону та міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Мені достатньо одного президентського терміну, щоб закласти фундамент. Від сьогоднішнього рішення залежить майбутнє країни,

– сказав Анатолій Гриценко.

Що відомо про Анатолія Гриценка?

"Справжній полковник" – для екс-міністра оборони це буде вже третя президентська кампанія. Гриценко балотувався в 2010 і 2014 роках, але з тріском програвав. У 2019 році "перший непрохідний" цілком може потрапити до другого туру виборів. Соцопитування виводять Анатолія Гриценка на 2-3 місце з показниками 7%. Втім, наприкінці жовтня він посів четверте місце з результатом 6,2%.



Гриценко вже заявив про наміри балотуватися і навіть уже розповів про свої кроки, в тому числі, і кадрові призначення після перемоги. На думку політологів, сумнівно, що Гриценко переможе. По-перше, в нього немає розвинутої регіональної інфраструктури. По-друге, проти нього ще не працювали конкретно опоненти. Крім того, як зазначає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, таке враження, що, як тільки Гриценко починає активну кампанію, його рейтинг обвалюється. І зараз вже почалася така тенденція.





Анатолій Гриценко обіцяє трохи диктатури



Але в Україні на виборах часто відбуваються дивні речі. Анатолій Гриценко може вийти до другого туру з Тимошенко, і хто вийде переможцем, сказати складно. Однак, як би не закінчилися для нього вибори президента, партія Гриценка "Громадянська позиція", схоже, потрапить у наступне скликання Верховної Ради.



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