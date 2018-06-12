Другий у рейтингу: топ-факти і критика Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко двічі намагався сісти у крісло глави держави, і двічі безуспішно. Наразі суспільно-політична ситуація у країні складається на його користь. У свіжих президентських рейтингах його поки випереджає лише Юлія Тимошенко. 24 канал продовжує серію публікацій про важливих персон в українській політиці.

До того ж, згідно з дослідженням, проведеним групою "Рейтинг", Гриценко є політичним улюбленцем українців: йому симпатизують 28% учасників соцопитування.

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24 канал розповідає ключові факти із життя військового діяча та потенційного очільника держави.

Коротка біографія

Гриценко народився в селі Багачівка Черкаської області 25 жовтня 1957 року. Ще в юності вирішив пов'язати своє життя із військовою справою. Так, спершу успішно випустився із Київського суворовського військового училища , а згодом навчався в ад'юнктурі Київського вищого військового авіаційного інженерного училища, став кандидатом технічних наук і розпочав викладацьку кар'єру. До слова, Гриценко є автором понад 100 наукових робіт.

З 1993 по 1994 роки Гриценко жив і стажувався в Америці, де закінчив Інститут іноземних мов Міністерства оборони США та оперативно-стратегічний факультет Університету Військово-повітряних сил США. Після повернення в Україну його призначили керівником аналітичної служби апарату РНБО.

У 1999-му демобілізувався з армії у званні полковника запасу. Цього року очолив Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. У 2004 році відповідав за інформаційно-аналітичне забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка.

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Політична діяльність

Міністром оборони Гриценко став у 2005 році, протримавшись у міністерському кріслі в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича (зазначимо, за Конституцією, кандидата на посади міністра оборони та міністра закордонних справ висуває президент). У 2007 році вперше обраний народним депутатом від фракції "Батьківщина". Тоді ж йому доручили керувати комітетом із питань національної безпеки і оборони.

11 грудня 2008 року очолив Всеукраїнську громадську організацію "Громадянська позиція". Керівником цієї політсили він є донині.

У 2010 і 2014 роках Гриценко балотувався у президенти. Першого разу чиновник набрав всього 1,2% голосів виборців.

В січні 2014 року екс-міністр зі скандалом покинув БЮТ. У пресі ходили чутки, що це сталося після того, як Гриценко розкритикував дії Ради "Майдану" та Арсенія Яценюка, прочергувавши ніч на Євромайдані.



Гриценко вийшов зі складу фракції "Батькіщина" через конфлікт із Яценюком

Нещодавно партія Гриценка "Громадянська позиція" оголосила про створення "спільної політичної платформи" з партією Дмитра Добродомова "Народний контроль".

Ми об'єднуємо зусилля та створюємо платформу "Народної довіри", аби не допустити повної узурпації влади Петром Порошенком та реваншу проросійських політичних сил,

– пояснив об'єднання двох партій Добродомов.



Гриценко та Добродомов напередодні президентських виборів об'єднують свої партії в одну політичну платформу. Про це вони поінформували 21 травня у Львові

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Спецоперація проти Гриценка

Днями колишній міністр оборони ошелешив громадськість заявою про те, що Порошенко готує проти нього спецоперацію з метою не допустити його участі у президентських виборах.

Глава ОЗУ, він же замовник – Порошенко. Організатор – Турчинов. Головний виконавець – Пашинський. Виконавці в медійному просторі – депутати Вінник (БПП) і Береза (НФ),

– зазначив Гриценко.

За що критикували Гриценка?

Загалом політик відомий своїми різкими радикальними висловлюваннями, за що часто піддавався жорсткій критиці. Зокрема, він неодноразово закликав легалізувати в Україні вогнепальну зброю.

У 2014 році ГПУ звинуватила Міністерство оборони у розкраданні військового майна на суму у понад 1,3 млрд грн. Окрім того, Головне контрольно-ревізійне управління заявляло про причетність Гриценка до корупційних схем, пов'язаних із будівництвом та продажем житла для військових. А секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник назвав найгучнішим зловживанням Гриценка продаж зенітно-ракетних комплексів С-300 за ціною у 2,5 млн дол.

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Хто такий Анатолій Гриценко: дивіться відео