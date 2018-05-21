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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Партії Гриценка і Добродомова оголосили про об'єднання

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"Народний контроль" Добродомова і "Громадянська позиція" Гриценка / Колаж 24 Каналу

Партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Народний контроль", засновником якого є нардеп Дмитро Добродомов, оголосили про створення спільної політичної платформи під назвою "Народна довіра".

Про це на своїй у Facebook повідомив сам Дмитро Добродомов за підсумками зустрічі у Львові.

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Демократична опозиція створює спільну політичну платформу. Щойно на зустрічі зі львів’янами разом з Анатолієм Гриценком оголосили про об'єднання зусиль,
– написав Добродомов.

Нардеп пояснив, що "об'єднання демократичної опозиції не означає вливання однієї партії в іншу", а йдеться про створення спільної політичної платформи.

"Сьогодні, ми об’єднуємо зусилля та створюємо платформу "Народної довіри", аби не допустити повної узурпації влади Петром Порошенком та реваншу проросійських політичних сил", – додав Добродомов.

За його словами, вони мають намір "показати єдиного кандидата в президенти та його команду з претендентами на п’ять ключових посад".

Вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Чергові парламентські вибори заплановані на 27 жовтня 2019 року.

Теги: Громадянська позиція Анатолій Гриценко Дмитро Добродомов Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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