Партии Гриценко и Добродомова объявили об объединении

Партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Народный контроль", учредителем которой является нардеп Дмитрий Добродомов, объявили о создании совместной политической платформы под названием "Народное доверие".

Об этом на своей в Facebook сообщил сам Дмитрий Добродомов по итогам встречи во Львове.

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Демократическая оппозиция создает общую политическую платформу. Только что на встрече с львовянами вместе с Анатолием Гриценко объявили об объединении усилий,

– написал Добродомов.

Нардеп пояснил, что "объединение демократической оппозиции не означает вливания одной партии в другую", а речь идет о создании совместной политической платформы.

"Сегодня мы объединяем усилия и создаем платформу "Народного доверия", чтобы не допустить полной узурпации власти Петром Порошенко и реванша пророссийских политических сил", – добавил Добродомов.

По его словам, они намерены "показать единого кандидата в президенты и его команду с претендентами на пять ключевых должностей".

Выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Очередные парламентские выборы запланированы на 27 октября 2019 года.