Журналіст, який пішов у політику: топ-факти про нардепа Мустафу Найєма

30 квітня із Мустафою Найємом стався неприємний інцидент. У центрі Києва в нього зав'язався конфлікт із водієм-порушником-ПДР, що переріс у бійку. Внаслідок сутички, до якої підключилися ще троє молодиків, політик був травмований, а проти чотирьох нападників порушили кримінальне провадження. Зараз у справі тривають судові засідання. Сайт "24" нагадує ключові моменти із життя народного обранця.

37-річний Мустафа Наєм родом із Кабулу (Афганістан), має пуштунське походження, а його рідною мовою є дарі. До Києва переїхав у 1990 році із батьком, який на батьківщині був заступником міністра освіти. Матір утратив ще у віці трьох років. У Мустафи є рідний брат Масі та син від першої дружини Марк-Міхей.

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Юність

Спочатку Мустафа навчався у технічному ліцеї в Шевченківському районі Києва, а у 2004 році закінчив факультет авіаційних і космічних систем Київського політехнічного інституту. Після КПІ він виступав із музичною групою в київських кафе (грав на барабанах), потім спробував себе у ролі актора в театрі "Чорний квадрат". Розповідав, що акторство було його хобі, а не способом заробити на життя.

Журналістська кар'єра

Працювати журналістом Мустафа почав у 2004 році. Перша посада у ЗМІ – кореспондент відділу "Київські новини" в інформаційному агентстві "Контекст-Медіа". Далі перейшов у газету "Коммерсант Україна", де протримався із 2005-го по червень 2007 року. У січні 2006-го співпрацює з інтернет-виданням "Українська правда", ставши автором журналістських розслідувань.

У 2007 році розпочалася епопея "Наєм – Шустер": Мустафа вирішив стати редактором-спецкором програми "Свобода Савіка Шустера" на телеканалі "Інтер". Через рік політичне ток-шоу почали транслювати на телеканалі "Україна", змінивши його назву на "Шустер LIVE". Згодом Найєм став редактором у компанії Savik Shuster's Studio, яку і заснував сканадальний журналіст. У листопаді 2009 року студія Шустера разом із каналом ТВі запускає спільний проект – програму "Чорне та біле". Її ведучим обрали Найєма.

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22 грудня 2010 він оголошує про розірвання всіх угод з продакшн-компанією "Савік Шустер Студія", зазначивши, що це відбулося за обопільною згодою, без конфліктів і з перспективою на майбутнє співробітництво. Щоправда, вже через місяць Наєм продовжив співпрацю з продакшн-компанією Шустера, ставши ведучим та автором нової програми "After live" на "Першому національному" про політичне ток-шоу "Шустер LIVE" за лаштунками. Однак у лютому зі скандалом покинув проект.

У вересні 2011 року Мустафа став ведучим щоденної програми "Сьогодні. Про головне" на каналі ТВі. У квітня 2013 року звільнився разом із більшою частиною журналістів телеканалу через конфлікт з новим керівництвом.

Після цього починає активно працювати над створенням проекту "Громадського телебачення". 22 листопада 2013 року вдалося запустити перший ефір цього інтернет-каналу, присвячений рішенню Кабінету Міністрів України про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Загалом "Громадське" стало одним із найважлівішіх джерел інформації про події Євромайдану, а Мустафа одним із перших 21 листопада 2013 року закликав українців вийти на Майдан Незалежності, аби висловити незгоду діям президента-втікача Віктора Януковича.





Найєм у політиці



Політична діяльність Мустафи розпочалася у 2014 році, коли він разом із другом-журналістом Сергієм Лещенком вирішили взяти участь у позачергових парламентських виборах. Восени вони стали народними депутатами VIII cкликання від партії БПП. У парламенті Мустафу обрали заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка", проте погляди новоспеченого нардепа і правлячої політсили майже одразу не збігалися, а після входження Лещенка та Найєма до складу керівних органів оновленого "ДемАльянсу" (Лещенко оголосив про створення політичної партії на базі "ДемАльянсу" 25 червня 2016 року) конфлікти з керівництвом БПП лише загострилися.

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Між тим нещодавно політик заявив, що готовий підтримати лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука на майбутніх президентських виборах, якщо він оголосить себе єдиним кандидатом від таких політичних сил, як "Самопоміч", "ДемАльянс" і "Сила людей".

Побиття нардепа

Як зазначалося, Найєма побили 30 квітня в Києві. Коли він проїжджав на своїй автівці неподалік Бессарабського ринку, на дорозі у нього стався конфлікт із водієм BMW, який рухався у тому ж напрямку. Спочатку сутичка відбулась між Мустафою та порушником, але згодом у бійку втрутилися друзі водія – чеченці за національністю. Всі втекли з місця події. Трьох поліції вдалося затримати, ще один устиг виїхати в Азербайджан.

Після інциденту Найєма госпіталізували: виявилося, що у нього зламана щелепа. Через декілька днів стан політика стабілізувався.



Мустафа Найєм після сутички 30 квітня

2 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту трьом нападникам, а 5 травня в Азербайджані було затримано ще одного ймовірного зловмисника – 28-річного Магомед-Аміна Саітова, який і завдав ударів Найєму.

Рішення суду щодо затриманих обурило нардепа. Наразі він перебуває під особистою охороною, оскільки політику надходять погрози з вимогою забрати заяву з поліції, однак Мустафа запевняє, що розслідування триватиме.

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