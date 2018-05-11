Журналист, который ушел в политику: топ-факты о нардепе Мустафе Найеме
30 апреля с Мустафой Найемом произошел неприятный инцидент. В центре Киева у него завязался конфликт с водителем-нарушителем ПДД, который перерос в драку. В результате потасовки, к которой подключились еще трое парней, политик был травмирован, а против нападавших возбудили уголовное производство. Сейчас по делу продолжаются судебные заседания. Сайт "24" напоминает ключевые моменты из жизни Найема.
37-летний Мустафа Найем родом из Кабула (Афганистан), имеет пуштунское происхождение, а его родным языком является дари. В Киев переехал в 1990 году с отцом, который на родине был заместителем министра образования. Мать потерял еще в возрасте трех лет. В Мустафы есть родной брат Маси и сын от первой жены Марк-Михей.
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Юность
Сначала Мустафа учился в техническом лицее в Шевченковском районе Киева, а в 2004 году окончил факультет авиационных и космических систем Киевского политехнического института. После КПИ он выступал с музыкальной группой в киевских кафе (играл на барабанах), затем попробовал себя в роли актера в театре "Черный квадрат". Рассказывал, что актерство было его хобби, а не способом заработать на жизнь.
Журналистская карьера
Работать журналистом Мустафа начал в 2004 году. Первая должность в СМИ – корреспондент отдела "Киев" в информационном агентстве "Контекст-Медиа". Далее перешел в газету "Коммерсант Украина", где продержался с 2005-го по июнь 2007 года. В январе 2006-го сотрудничает с интернет-изданием "Украинская правда", став автором журналистских расследований.
В 2007 году началась эпопея "Наем – Шустер" Мустафа решил стать редактором-спецкором программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале "Интер". Через год политическое ток-шоу начали транслировать на телеканале "Украина", изменив его название на "Шустер LIVE". Впоследствии Найем стал редактором в компании Savik Shuster's Studio, которую и основал сканадальный журналист. В ноябре 2009 года студия Шустера вместе с каналом ТВi запускает совместный проект – программу "Черное и белое". Ее ведущим выбрали Найема.
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22 декабря 2010 он объявляет о разрыве всех соглашений с продакшн-компанией "Савик Шустер Студия", отметив, что это произошло по обоюдному согласию, без конфликтов и с перспективой на будущее сотрудничество. Правда, уже через месяц Наем продолжил сотрудничество с продакшн-компанией Шустера, став ведущим и автором новой программы "After live" на "Первом национальном" о политическом ток-шоу "Шустер LIVE" за кулисами. Однако в феврале со скандалом покинул проект.
В сентябре 2011 года Мустафа стал ведущим ежедневной программы "Сегодня. О главном" на канале ТВi. В апреле 2013 года уволился вместе с большей частью журналистов телеканала из-за конфликта с новым руководством.
После этого начинает активно работать над созданием проекта "Общественного телевидения". 22 ноября 2013 года удалось запустить первый эфир этого интернет-канала, посвященный решению Кабинета Министров Украины о приостановлении подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В целом "Общественное" стало одним из важнейших источников информации о событиях Евромайдана, а Мустафа одним из первых 21 ноября 2013 года призывал украинцев выйти на Майдан Независимости, чтобы выразить несогласие действиям президента-беглеца Виктора Януковича.
Мустафа Найем после столкновения 30 апреля
2 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем нападавшим, а 5 мая в Азербайджане был задержан еще один предполагаемый злоумышленник – 28-летний Магомед-Амина Саитова, который и нанес удары Найему.
Решение суда в отношении задержанных возмутило нардепа. Сейчас он находится под личной охраной, поскольку политику поступают угрозы с требованием забрать заявление из полиции, однако Мустафа уверяет, что расследование будет продолжаться.
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Что известно о Мустафе Найеме: смотрите видео