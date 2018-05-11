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Журналист, который ушел в политику: топ-факты о нардепе Мустафе Найеме

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Краткая биография Мустафы Найема
Краткая биография Мустафы Найема / 24 Канал

30 апреля с Мустафой Найемом произошел неприятный инцидент. В центре Киева у него завязался конфликт с водителем-нарушителем ПДД, который перерос в драку. В результате потасовки, к которой подключились еще трое парней, политик был травмирован, а против нападавших возбудили уголовное производство. Сейчас по делу продолжаются судебные заседания. Сайт "24" напоминает ключевые моменты из жизни Найема.

37-летний Мустафа Найем родом из Кабула (Афганистан), имеет пуштунское происхождение, а его родным языком является дари. В Киев переехал в 1990 году с отцом, который на родине был заместителем министра образования. Мать потерял еще в возрасте трех лет. В Мустафы есть родной брат Маси и сын от первой жены Марк-Михей.

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Юность

Сначала Мустафа учился в техническом лицее в Шевченковском районе Киева, а в 2004 году окончил факультет авиационных и космических систем Киевского политехнического института. После КПИ он выступал с музыкальной группой в киевских кафе (играл на барабанах), затем попробовал себя в роли актера в театре "Черный квадрат". Рассказывал, что актерство было его хобби, а не способом заработать на жизнь.

Журналистская карьера

Работать журналистом Мустафа начал в 2004 году. Первая должность в СМИ – корреспондент отдела "Киев" в информационном агентстве "Контекст-Медиа". Далее перешел в газету "Коммерсант Украина", где продержался с 2005-го по июнь 2007 года. В январе 2006-го сотрудничает с интернет-изданием "Украинская правда", став автором журналистских расследований.

В 2007 году началась эпопея "Наем – Шустер" Мустафа решил стать редактором-спецкором программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале "Интер". Через год политическое ток-шоу начали транслировать на телеканале "Украина", изменив его название на "Шустер LIVE". Впоследствии Найем стал редактором в компании Savik Shuster's Studio, которую и основал сканадальный журналист. В ноябре 2009 года студия Шустера вместе с каналом ТВi запускает совместный проект – программу "Черное и белое". Ее ведущим выбрали Найема.

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22 декабря 2010 он объявляет о разрыве всех соглашений с продакшн-компанией "Савик Шустер Студия", отметив, что это произошло по обоюдному согласию, без конфликтов и с перспективой на будущее сотрудничество. Правда, уже через месяц Наем продолжил сотрудничество с продакшн-компанией Шустера, став ведущим и автором новой программы "After live" на "Первом национальном" о политическом ток-шоу "Шустер LIVE" за кулисами. Однако в феврале со скандалом покинул проект.

В сентябре 2011 года Мустафа стал ведущим ежедневной программы "Сегодня. О главном" на канале ТВi. В апреле 2013 года уволился вместе с большей частью журналистов телеканала из-за конфликта с новым руководством.

После этого начинает активно работать над созданием проекта "Общественного телевидения". 22 ноября 2013 года удалось запустить первый эфир этого интернет-канала, посвященный решению Кабинета Министров Украины о приостановлении подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В целом "Общественное" стало одним из важнейших источников информации о событиях Евромайдана, а Мустафа одним из первых 21 ноября 2013 года призывал украинцев выйти на Майдан Независимости, чтобы выразить несогласие действиям президента-беглеца Виктора Януковича.

Найем в политике

Политическая деятельность Мустафы началась в 2014 году, когда он вместе с другом-журналистом Сергеем Лещенко решили принять участие во внеочередных парламентских выборах. Осенью они стали народными депутатами VIII созыва от партии БПП. В парламенте Мустафу избрали заместителем председателя фракции "Блока Петра Порошенко", однако взгляды новоиспеченного нардепа и правящей политсилы почти сразу не совпадали, а после вхождения Лещенко и Найема в состав руководящих органов обновленного "ДемАльянса" (Лещенко объявил о создании политической партии на базе "Демальянса "25 июня 2016 года) конфликты с руководством БПП только обострились.

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Между тем недавно политик заявил, что готов поддержать лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука на предстоящих президентских выборах, если он объявит себя единым кандидатом от таких политических сил, как "Самопомич", "ДемАльянс" и "Сила людей".

Избиение нардепа

Как отмечалось, Найема избили 30 апреля в Киеве. Когда он проезжал на своей машине неподалеку Бессарабского рынка, на дороге у него произошел конфликт с водителем BMW, который двигался в том же направлении. Сначала потасовка произошла между Мустафой и нарушителем, но впоследствии в драку вмешались друзья водителя – чеченцы по национальности. Все скрылись с места происшествия. Трех полиции удалось задержать, еще один успел выехать в Азербайджан.

После инцидента Найема госпитализировали: оказалось, что у него сломана челюсть. Через несколько дней состояние политика стабилизировалось.

Найєм після сутички 30 квітня

Мустафа Найем после столкновения 30 апреля

2 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем нападавшим, а 5 мая в Азербайджане был задержан еще один предполагаемый злоумышленник – 28-летний Магомед-Амина Саитова, который и нанес удары Найему.

Решение суда в отношении задержанных возмутило нардепа. Сейчас он находится под личной охраной, поскольку политику поступают угрозы с требованием забрать заявление из полиции, однако Мустафа уверяет, что расследование будет продолжаться.

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Что известно о Мустафе Найеме: смотрите видео

Теги: Новости политики Новости Украины Мустафа Найем Публикации Евромайдан Избиение Мустафа Найема Персона
Источник: 24 Канал
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Новости за 11 мая
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