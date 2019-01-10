Хто такий Ігор Шевченко: біографія кандидата в президенти

Екс-міністр екології Ігор Шевченко став першим офіційним кандидатом у президенти України. Так, політик подав документи до ЦВК 31 грудня о 9:00. Тобто у перші хвилини виборчої кампанії. На вибори Шевченко йде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Ігоря Шевченка

Народився Ігор Шевченко 10 січня 1971 року у місті Олександрія Кіровоградської області. Восени того ж року родина переїхала до Києва.

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Освіта – Національний університет фізичного виховання (відділення легкої атлетики) та Київський університет імені Шевченка (відділення міжнародного права).

Юридичну кар'єру Ігор Шевченко розпочав з 1991 року у юридичній фірмі "Легіс".

У жовтні 1995 року Шевченко очолив юридичну фірму "Шевченко, Дідковський і Партнери".

З 2002 до 2007 року – президент юридичної громадської організації "Асоціація правників України".

У 2011 році Шевченко реєструє в Мін’юсті Мерітократичну партію України. У 2013 році політик залишає пост голови партії, а у травні 2016-го заявляє про припинення свого членства в Меритократичній партії.

У 2014 – 2015 роках Ігор Шевченко займає посаду міністра екології та природних ресурсів України. Навколо цієї посади політика виник чималий скандал. Як виявилося, у Шевченка не було відповідної освіти і досвіду роботи в екологічній сфері. Також Шевченка звинувачували у зловживанні робочим становищем. Так, у січні 2015 року він здійснив подорож до Арабських Еміратів в особистих справах. А у червні 2015-го мандрував на приватному літаку в робочі дні до Німеччини, а повернувся на іншому приватному літаку вже з Ніцци. Тоді Шевченко визнав, що літав на літаках Онищенка.

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Шевченка звільнили з посади міністра після відкриття проти нього кримінального провадження за статтею "Незаконне збагачення". Сам Шевченко стверджував, що тоді проти нього велася "брудна кампанія". У поданні прем'єр-міністра Арсенія Яценюка йшлося, що Шевченко недоцільно використав гроші від ЄС, виділені на охорону довкілля, а також без поважних причин не відвідував засідання Кабміну.

Восени 2015 року Шевченко як самовисуванець балотувався в мери міста Білгород-Дністровський в Одеській області, де посів друге місце.

На вибори кандидат іде як самовисуванець.

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Основною метою передвиборчої програми сам Шевченко декларує "побудову успішної країни за прикладом Сінгапуру, який став одним з економічних чудес світу завдяки швидким та рішучим реформам, проведеним Лі Куан Ю та його командою".

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?

Президентські вибори відбудуться в Україні 1 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.