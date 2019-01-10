Кто такой Игорь Шевченко: биография кандидата в президенты

Экс-министр экологии Игорь Шевченко стал первым официальным кандидатом в президенты Украины. Так, политик подал документы в ЦИК 31 декабря в 9:00. То есть в первые минуты избирательной кампании. На выборы Шевченко идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Игоря Шевченко

Родился Игорь Шевченко 10 января 1971 года в городе Александрия Кировоградской области. Осенью того же года семья переехала в Киев.

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Образование – Национальный университет физического воспитания (отделение легкой атлетики) и Киевский университет имени Шевченко (отделение международного права).

Юридическую карьеру Игорь Шевченко начал с 1991 года в юридической фирме "Легис".

В октябре 1995 года Шевченко возглавил юридическую фирму "Шевченко, Дидковский и Партнеры".

С 2002 по 2007 год – президент юридической общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

В 2011 году Шевченко регистрирует в Минюсте Меритократическую партию Украины. В 2013 году политик покидает пост председателя партии, а в мае 2016-го заявляет о прекращении своего членства в Меритократической партии.

В 2014 – 2015 годах Игорь Шевченко занимает должность министра экологии и природных ресурсов Украины. Вокруг этой должности политика возник большой скандал. Как оказалось, у Шевченко не было соответствующего образования и опыта работы в экологической сфере. Также Шевченко обвиняли в злоупотреблении рабочим положением. Так, в январе 2015 года он совершил путешествие в Арабские Эмираты в личных делах. А в июне 2015-го путешествовал на частном самолете в рабочие дни в Германию, а вернулся на другом частном самолете уже из Ниццы. Тогда Шевченко признал, что летал на самолетах Онищенко.

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Шевченко уволили с поста министра после открытия против него уголовного производства по статье "Незаконное обогащение". Сам Шевченко утверждал, что тогда против него велась "грязная кампания". В представлении премьер-министра Арсения Яценюка говорилось, что Шевченко нецелесообразно использовал деньги от ЕС, выделенные на охрану окружающей среды, а также без уважительных причин не посещал заседания Кабмина.

Осенью 2015 года Шевченко как самовыдвиженец баллотировался в мэры города Белгород-Днестровский в Одесской области, где занял второе место.

На выборы кандидат идет как самовыдвиженец.

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Основной целью предвыборной программы сам Шевченко декларирует "построение успешной страны по примеру Сингапура, который стал одним из экономических чудес света благодаря быстрым и решительным реформам, проводимым Ли Куан Ю и его командой".

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.