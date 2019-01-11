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      Анатолій Гриценко йде в президенти: що відомо про кандидата

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      Пообіцяв відрубати руки корупціонерам і почати – з Адміністрації Президента. 11 січня Анатолій Гриценко офіційно оголосив, що позмагається за крісло Президента України.

      Станом на зараз за даними різних опитувань він посідає четверте місце в президентських рейтингах з приблизно шістьма відсотками підтримки. І якщо інші кандидати з демократичного табору не відмовляться від президентських амбіцій на його користь, не переможе – кажуть експерти. 

      Читайте також: Звідки гроші у команди Гриценка: думка експерта

      Як політик він починав 12 років тому депутатом Верховної Ради у Віктора Ющенка, в 2012 році – працював вже у фракції Тимошенко. Але більше запам'ятався українцям у ролі Міністра оборони. Займав це крісло два роки, в трьох Кабмінах поспіль – за прем'єрства Тимошенко, Єханурова і Януковича. Хоча запам'ятався як міністр він мало чим, хіба що появою пункту про НАТО в ющенківському універсалі єдності та звинуваченнями в оборудках з землями Міноборони. Які втім ніхто не довів.

      Після невдалих для нього президентських виборів 2014 року Гриценко замовк майже на 5 років. А його нинішня президентська кампанія – вже третя – поки що теж не дуже голосна.

      Він не виходить в народ, він не проводить якихось зустрічей з виборцями, тому що ми, наприклад, дізналися, що він їздить регіонами України, через те, що на нього напали в Одесі,
      – зазначив кореспондент "Української Правди" Роман Кравець.

      Мало його і на телебаченні, куди він не має доступу – з'являється переважно на регіональних калах. Хіба що білбордів з портретами Гриценка по країні чимало і далі більшає. Подекуди реклама Гриценка вискакує в мережі.

      Для старшого покоління Гриценко є абсолютно відома особистість. А от якщо ми говоримо про молодь, Гриценко серед молоді часто невідома особа,
      – підкреслив політичний експерт Олександр Солонтай.

      Втім, молоддю сьогодні команда Гриценка поповнилась. Підтримали його нардепи-єврооптимісти Світлана Заліщук, Сергій Лещенко і Мустафа Найєм. Раніше в неї влився депутат Віктор Чумак – він очолює тепер виборчий штаб. Два Миколи – Катеринчук і Томенко. Колишній депутат Єгор Фірсов та діючий Дмитро Добродомов. Ще в команді – екс-соратниця Міхеіла Саакашвілі на Одещині Соломія Бобровська. Був на з'їзді сьогодні і колишній міністр Олександр Данилюк.

      Логічні питання задаються: хто потенційний прем'єр, спікер, секретар РНБО, генпрокурор, голова СБУ і так далі. А люди, які наразі біля нього – це часткова відповідь на це питання,
      – додав Солонтай.

      Гриценко офіційно працює завідувачем кафедри політології в Києво-Могилянській академії і живе на викладацьку зарплату у 15 тисяч гривень на місяць. 3 мільйони гривень має в банку. Тоді як кампанія коштує мільйони, десятки мільйонів.

      В 2014 році фонд Анатолія Гриценка складав 7 мільйонів гривень. Для прикладу, у переможця виборів Порошенка – 96 мільйонів гривень,
      – навів приклад експерт ГО ЧЕСНО Ігор Фещенко.

      Ось як пояснюють, звідки гроші на кампанію, партнери Гриценка.

      "Бюджет буде наповнюватися тими грошима, які будуть давати наші партійці, український бізнес. А вони вже дають. Я назбирав 9 мільйонів гривень", – розповів позафракційний нардеп Віктор Чумак.

      Але політологи кажуть – на кампанію треба в десятки разів більше. І їх десь доведеться шукати.

      Анатолій Гриценко став дуже часто з'являтися на телеканалах Віктора Пінчука. Особливо це стосується провідного телеканалу ІСТV. Те, що Анатолію Гриценку доведеться спілкуватись з великим капіталом і отримувати сприяння і допомогу від заможних людей – це теж факт,
      – наголосив політолог Михайло Басараб.

      Політологи оцінюють шанси Гриценка на перемогу невисоко – без додаткової підтримки. Розуміють це і у штабі екс-міністра. Сподіваються на нові фігури в команді.

      Читайте також: На що робить головну ставку в своїй кампанії кандидат в президенти Гриценко: думка експерта

      Найперше новоспечений кандидат у президенти обіцяє розібратись з корупцією в Україні. Почати збирається з Адміністрації Президента.

      Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, на з'їзді партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили.

      До слова, восени 2018 року пішли чутки, що Анатолію Гриценку допомогає Віктор Балога, колишній голова секретаріату Віктора Ющенка. "Балога – сірий кардинал тих часів і піти на об’єднання з політсилою, з якою він може бути пов’язаний – це великий репутаційний ризик", – писала журналістка Крістіна Бердинських.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Новини України Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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