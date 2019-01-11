Звідки гроші у команди Гриценка: думка експерта

Анатолія Гриценка, якого висунули кандидатом в президенти від "Громадянської позиції", останнім часом почали доволі часто показувати на одному з топових українських телеканалів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Михайло Басараб.

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За його словами, Анатолій Гриценко став дуже часто з'являтися на телеканалах Віктора Пінчука. Особливо це стосується провідного каналу ICTV, ток-шоу "Свобода слова".

"В мене немає більше ніякої інформації. Ми пам'ятаємо історію з Віктором Балогою. Це теж не бідна людина і людина з дуже хорошими зв'язками, але щось не зрослося. Все інші – це дуже приблизні чутки. І немає для них підтверджень. Але те, що доведеться спілкуватися з великиким капіталом і отримувати сприяння і допомогу від заможних людей – це теж факт", – зазначив Басараб.

Ми повинні розуміти, що центральні телеканали з найбільшими рейтингами в Україні є власністю впливових бізнесменів та олігархів. От з Віктором Пінчуком, наприклад, є історія. Анатолій Степанович вже встиг зробити неординарну заяву, що Віктор Пінчук – не олігарх,

– підкреслив експерт.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, на з'їзді партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили.



До слова, восени 2018 року пішли чутки, що Анатолію Гриценку допомогає Віктор Балога, колишній голова секретаріату Віктора Ющенка. "Балога – сірий кардинал тих часів і піти на об’єднання з політсилою, з якою він може бути пов’язаний – це великий репутаційний ризик", – писала журналістка Крістіна Бердинських.