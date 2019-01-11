Откуда деньги у команды Гриценко: мнение эксперта

Анатолия Гриценко, которого выдвинули кандидатом в президенты от "Гражданской позиции", в последнее время стали довольно часто показывать на одном из топовых украинских телеканалов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Михаил Басараб.

Читайте также: На что делает главную ставку в своей кампании кандидат в президенты Гриценко: мнение эксперта

По его словам, Анатолий Гриценко стал очень часто появляться на телеканалах Виктора Пинчука. Особенно это касается ведущего канала ICTV, ток-шоу "Свобода слова".

"У меня нет больше никакой информации. Мы помним историю с Виктором Балогой. Это тоже небедный человек и человек с очень хорошими связями, но что-то не срослось. Все остальные – это очень приблизительные слухи. И нет для них подтверждений. Но то, что придется общаться с великиким капиталом и получать содействие и помощь от состоятельных людей – это тоже факт", – отметил Басараб.

Мы должны понимать, что центральные телеканалы с самыми большими рейтингами в Украине являются собственностью влиятельных бизнесменов и олигархов. Вот с Виктором Пинчуком, например, есть история. Анатолий Степановчи уже успел сделать неординарное заявление, что Виктор Пинчук – не олигарх,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, в пятницу, 11 января, на съезде партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы.



К слову, осенью 2018 года пошли слухи, что Анатолию Гриценко помогает Виктор Балога, бывший глава секретариата Виктора Ющенко. "Балога – серый кардинал тех времен и пойти на объединение с политсилой, с которой он может быть связан – это большой репутационный риск", – писала журналистка Кристина Бердинских.