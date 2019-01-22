Биография Анатолия Гриценко: что известно о кандидате в президенты

Кандидат от политической партии "Гражданская позиция" и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах еще 12 января. Центризбирком уже зарегистрировал документы политика. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Анатолия Гриценко

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Родился Анатолий Гриценко 25 октября 1957 года в селе Богачовка Звенигородского района Черкасской области.

Военное образование начал получать в Киевском суворовском военном училище, которое закончил с золотой медалью, а продолжил – в Киевском высшем авиационном инженерном училище.

Позже, в 1993 году, Гриценко закончил обучение в Институте иностранных языков при Минобороны США. Еще через год – оперативно-стратегический факультет Университета военно-воздушных сил США.

Известно, что Гриценко проходил службу в строевых частях, в частности, был начальником группы обслуживания воинской части в Ахтырке. После этого в течение 8 лет работал преподавателем в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище, а также – на штабных должностях в Министерстве обороны Украины.

С 1997 по 1999 возглавлял аналитическую службу аппарата СНБО.

С декабря 1999 года – президент Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

С 4 февраля 2005 по 18 декабря 2007 – министр обороны Украины. Так, эту должность Гриценко занимал в правительствах трех разных премьеров: сначала – под руководством Юлии Тимошенко, а затем Юрия Еханурова, а также – Виктора Януковича.

С 10 марта 2015 года работает доцентом кафедры политологии Киево-Могилянской академии.

Карьера Гриценко в политике и что он успел сделать в кресле министра обороны

В июне 2004 года Анатолий Гриценко присоединился к избирательному штабу Виктора Ющенко, который претендовал на президентский пост. Так, он работал на информационно-аналитическом направлении: команда во главе с Гриценко в экстренном порядке за два дня разработала предвыборную программу Ющенко.

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4 февраля 2005 года Анатолию Гриценко была доверена должность министра обороны Украины.

Гриценко пришел на должность в должности полковника и так и не повысил свое звание, председательствуя в оборонном ведомстве. Также Гриценко стал первым министром, который начал оплачивать использование служебного транспорта.

Одним из крупнейших достижений Анатолия Гриценко во главе Минобороны было то, что за первый, неполный год на посту, в 2005 году военнослужащим было передано 6537 квартир.

11 декабря 2008 года Анатолий Гриценко возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Гражданская позиция", однако еще до 2014 года был членом фракции "Батькивщина".

Скандалы, связанные с Гриценко

В течение выполнения своих обязанностей на посту министра обороны, Анатолий Гриценко неоднократно подвергался нападкам со стороны политических оппонентов. Ему инкриминировали нецелевое расходование средств, выделенных на Минобороны, неэффективность в борьбе с коррупцией и нарушениями в армии.

В 2014 году ГПУ обвинила Гриценко в хищении военного имущества на сумму более 1,3 миллиарда гривен за время, когда тот занимал пост главы оборонного ведомства. Кроме того, Главное контрольно-ревизионное управление заявляло о причастности Гриценко к коррупционным схемам, связанным со строительством и продажей жилья для военных. А секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник назвал самым громким злоупотреблением Гриценко продажу зенитно-ракетных комплексов С-300 по цене в 2,5 миллиона долларов.

Кроме этого, политик известен своими резкими радикальными высказываниями, за что часто подвергался жесткой критике. В частности, он неоднократно призывал легализовать в Украине огнестрельное оружие.

К слову, в августе 2018 года журналисты поставили под сомнение результаты социологического исследования, согласно которому, в рейтинге доверия украинских политиков первое место получил Анатолий Гриценко. Дело в том, что результаты сомнительного "социологического" исследования напечатал сайт "Зеркало Недели", принадлежащий жене Анатолия Гриценко – Юлии Мостовой.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко: что известно о политике

Уже в 2019 году Гриценко попытался привлечь к себе внимание тем, что его вызвали в СБУ. Кандидат в президенты тогда загадочно пояснил, что причину вызова следует узнать у президента Петра Порошенко и добавил, что не собирается скрываться от спецслужб. В свою очередь, в Службе безопасности выразили недоумение относительно слов Гриценко. Там объяснили: политик был ранее проинформирован о вызове в СБУ и проходит в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации относительно обстоятельств российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

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Деньги и имущество кандидата Гриценко: в своей электронной декларации за 2017 год указано, что жена кандидата в президенты журналистка Юлия Мостовая владеет двумя земельными участками и дачным домом в Киевской области. Их суммарная площадь составляет 8 536,4 метров квадратных. Кроме этого, на Мостовую зарегистрированы четыре квартиры в Киеве, общей площадью почти 280 квадртаних метров, еще одну киевскую квартиру, площадью 56,2 квадратных метра задекларировал сам Гриценко.

Относительно доходов Гриценко, то он указал годовые суммы пенсии в размере 139 620 гривен и заработную плату в 14 885 гривен.

Кроме этого, Гриценко задекларировал легковой автомобиль марки Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроцикл YAMAHA VX700. На жену оформлен автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска.

Главной целью предвыборной кампании Гриценко называет возвращение во власть профессиональности, честности и совести, он обещает начать жесткую борьбу с ликвидации коррупции с первого дня своего президентства. Один из лозунгов: "Наша цель – наступить на пяты лидерам Европы!"

За 5-летний срок президентства Гриценко считает возможным вернуть Донбасс и Крым.

"Оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами", – говорится в программе кандидата в президенты.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.