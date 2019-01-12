Анатолий Гриценко подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

В субботу, 12 января, лидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прибыл в Центральную избирательную комиссию, чтобы подать документы для участия как кандидат в выборах президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

24 канал сообщал, что 11 января партия "Гражданская позиция" на своем съезде единогласно выдвинула Анатолия Гриценко кандидатом в президенты от политсилы.

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Гриценко рассказал, что уже внес залог в размере 2,5 миллиона гривен, что является обязательным условием для регистрации кандидата в президенты. По словам политика, большая часть суммы – это деньги его партии, сам же Гриценко добавил к залогу собственных 100 тысяч гривен.

Гриценко заверил, что свою предвыборную политическую программу опубликует уже сегодня на своей Facebook-странице. Эта программа будет называться "Честный президент будет служить людям". По словам Гриценко, она будет предусматривать освобождение оккупированных территорий Украины, борьбу с коррупцией, достойные зарплаты, "чтобы украинцы не искали в Польше", контрактную армию.

Гриценко подал документы в ЦИК//Фото: 24 канал

К слову, сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты Украины – пятеро политиков.

Претенденты на кресло президента могут подавать документы в ЦИК до 3 февраля, а регистрация должна закончиться до 8 февраля. Поэтому 9 февраля украинцы будут знать окончательный список кандидатов в президенты.

31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если примут решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

Что известно об Анатолии Гриценко и каковы его шансы на победу?

Экс-министр обороны Украины. Для него это будет уже третья президентская кампания. Гриценко баллотировался в 2010 и 2014 годах, но с треском проигрывал. В 2019 году "первый непроходимый" вполне может попасть во второй тур выборов. Соцопросы выводят Гриценко на 2-3 место с показателями 7%. Впрочем, в конце октября он занял четвертое место с результатом 6,2%.

По мнению политологов, сомнительно, что Гриценко победит. Во-первых, у него нет развитой региональной инфраструктуры. Во-вторых, против него еще не работали конкретно оппоненты. Кроме того, как отмечает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, такое впечатление, что, как только Гриценко начинает активную кампанию, его рейтинг обваливается. И сейчас уже началась такая тенденция.

Но в Украине на выборах часто происходят странные вещи. Гриценко может выйти во второй тур с Юлией Тимошенко, и кто выйдет победителем, сказать сложно. Однако, как бы не закончились для него выборы президента, партия Гриценко "Гражданская позиция", похоже, попадет в следующий созыв Верховной Рады.

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