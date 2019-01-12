Анатолій Гриценко подав документи в ЦВК для участі у виборах президента

У суботу, 12 січня, лідер політичної партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прибув до Центральної виборчої комісії, щоб подати документи для участі як кандидат у виборах президента України.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

24 канал повідомляв, що 11 січня партія "Громадянська позиція" на своєму з’їзді одноголосно висунула Анатолія Гриценка кандидатом у президенти від політсили.

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Гриценко розповів, що вже вніс заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень, що є обов’язковою умовою для реєстрації кандидата у президенти. За словами політика, більша частина суми – це гроші його партії, сам же Гриценко додав до застави власних 100 тисяч гривень.

Гриценко запевнив, що свою передвиборчу політичну програму опублікує вже сьогодні на своїй Facebook-сторінці. Ця програма називатиметься "Чесний президент служитиме людям". За словами Гриценка, вона передбачатиме звільнення окупованих територій України, боротьбу з корупцією, достойні зарплати, "щоб українці не шукали в Польщі", контрактну армію.



Гриценко подав документи до ЦВК//Фото: 24 канал

До слова, наразі серед вже зареєстрованих кандидатів у президенти України – п'ятеро політиків.



Претенденти на крісло президента можуть подавати документи у ЦВК до 3 лютого, а реєстрація має закінчитися до 8 лютого. Тож 9 лютого українці знатимуть остаточний список кандидатів у президенти.



31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ухвалять рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

Що відомо про Анатолія Гриценка та які його шанси на перемогу? Екс-міністр оборони України. Для нього це буде вже третя президентська кампанія. Гриценко балотувався в 2010 і 2014 роках, але з тріском програвав. У 2019 році "перший непрохідний" цілком може потрапити до другого туру виборів. Соцопитування виводять Гриценка на 2-3 місце з показниками 7%. Втім, наприкінці жовтня він посів четверте місце з результатом 6,2%.



На думку політологів, сумнівно, що Гриценко переможе. По-перше, в нього немає розвинутої регіональної інфраструктури. По-друге, проти нього ще не працювали конкретно опоненти. Крім того, як зазначає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, таке враження, що, тільки-но Гриценко починає активну кампанію, його рейтинг обвалюється. І зараз вже почалася така тенденція.



Але в Україні на виборах часто відбуваються дивні речі. Гриценко може вийти до другого туру з Юлією Тимошенко, і хто вийде переможцем, сказати складно. Однак, як би не закінчилися для нього вибори президента, партія Гриценка "Громадянська позиція", схоже, потрапить у наступне скликання Верховної Ради.



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