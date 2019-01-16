Пророссийские кандидаты: кто у кого будет отбирать голоса

На пророссийском поле будет несколько кандидатов в президенты Украины. Наиболее раскрученный – Юрий Бойко, который длительное время выступал от "Оппоблока", пострегиональной силы. Но теперь у него многие будут отбирать голоса. Поэтому шансов на выход во второй тур никаких.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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По словам политолога, у Бойко будут отбирать голоса, в первую очередь, нынешний выдвиженец от "Оппоблока" Александр Вилкул и лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Каждый откусит кусок рейтинга. Как отмечает Леонов, объединение с Рабиновичем ничего не добавило Бойко. Электорат – это не крепостные, которых можно передавать по купчей.

Часть избирателей, которые собирались поддерживать Бойко, вполне могут изменить свое мнение в пользу Вилкула. Борьба будет серьезной: между телерейтингами Бойко, надутыми отдельными телеканалами, разветвленной сетью и системным подходом бывшей сети регионалов. Поэтому результат Бойко может быть ниже его нынешних рейтингов, а Вилкул увеличит показатели,

– говорит Леонов.

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В то же время эксперт обращает внимание на других кандидатов, которые также будут играть на электоральном поле бывших регионалов. В Частности, Владимир Зеленский.

Зеленский выводит себя в определенную электоральную нишу. Он не пытается играть на поле патриотическом и националистическом. Зеленский берет курс на электорат, который остался от Партии регионов на востоке и юге. Не столько тех, кто прямо ориентирован на Россию, сколько тех, кто рассуждает о том, что с Москвой надо дружить, двуязычие и т. п.,

– говорит Леонов.

Поэтому, замечает Леонов, борьба за пророссийский электорат будет серьезной. В то же время, по его словам, все так называемые пророссийские кандидаты понимают, что шансов на победу на выборах президента нет. Даже на выход во второй тур. Они ориентируются на парламентские выборы. Возможно, чтобы создать в будущем парламенте единую оппозиционную платформу.

Напомним, по состоянию на 12 января девять человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Пятерых из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал, а документы еще трех сейчас комиссия изучает на соответствие избирательному законодательству. Пока документы не подала ни одна женщина.



Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.