Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы

В украинской политике обеспечение гендерного равенства происходит очень медленно. Представительные органы власти становятся более или менее сбалансированными. Но в списках кандидатов в президенты Украины женщин будет совсем мало. 4-5 кандидатов-женщин при ожидаемых 30-40 желающих.

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Почему в политике Украины мало женщин, кто и с каким успехом пробовал свои силы на выборах президента Украины – в материале 24 канала.

В Европе Украина пасёт задних

По заключению специалистов, в частности Комитета избирателей Украины, парламент становится сбалансированным. Верховная Рада восьмого созыва включает в себя самое большое количество женщин-народных депутатов за всю историю независимой Украины: 47 женщин-депутатов (из 450), или 11,1% общего состава. Для сравнения в парламенте предыдущего созыва было 9,9% женщин (44 человека), а первого созыва – только 2,3% (11 женщин).



В Украине очень мало женщин в политике

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, в Украине никакие стимулы для того, чтобы женщины были в политике, на законодательном уровне не вырабатывались. Лишь в последние годы началось внедрение гендерных квот на выборах. Выросла не просто количество женщин в парламенте, а женщин – ярких и успешных политиков и в провластных, и в оппозиционных фракциях.

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С другой стороны, надо напомнить, что, согласно Целями тысячелетия ООН, Украина должна обеспечить представительство женщин в Верховной Раде на уровне не менее 15% от состава депутатского корпуса. Но такого баланса Украины пока не достигла.

Одна из немногих фракций, кто придерживался квот – "Самопомич". Как отмечает Кошель, каждая партия работает в расчете на свой электорат, соответственно, строит избирательный список. "Самопомич" имела более ярких лидеров партийных ячеек, поэтому смогла соблюсти квоты.

Кто из женщин баллотировался в президенты Украины

Если посмотреть на списки кандидатов, то женщин там можно пересчитать по пальцам даже одной руки.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии



Наталия Витренко баллотировалась дважды

Наталья Витренко была единственной женщиной – кандидатом в президенты на выборах 1999 и 2004 года. Один из самых скандальных политиков в парламенте, поддерживала максимальное сближение с Россией, русский язык, выступала против присоединения к ЕС и НАТО. Это сработало для тех украинцев, кто ностальгировал по СССР. В 1999 году Витренко получила почти 11% голосов. А вот в 2004 году весь электорат Витренко забрал себе Янукович, который баллотировался под теми же лозунгами. Результат Витренко – только 2%.

Инна Богословская



Инна Богословская уже изменила имидж под выборы

Политик со стажем, экс-народный депутат. Свои силы на выборах Инна Богословская решила попробовать в 2010 году. Баллотировалась, как самовыдвиженка. Результат более чем скромный – 0,41%. В 2018 году Богословская заявила, что снова пойдет в президенты. Хотя эксперты не дают ей никаких шансов. У Богословской не сформирован собственный электорат. Похоже, как и в 2010 году, Инна Богословская хочет баллотироваться, чтобы оттягивать голоса у Юлии Тимошенко.

Людмила Супрун



Людмила Супрун испытала свои силы только один раз

Людмила Супрун, экс-народный депутат, экс-глава Госагентства по инвестициям, баллотировалась от некогда влиятельной правящей "Народно-демократической партии" лишь раз – в 2010 году и с гораздо худшим результатом, чем у Богословской – 0,19%.

Юлия Тимошенко

Впервые баллотировалась в президенты, будучи премьер-министром, в 2010 году и проиграла Януковичу. Второй – в 2014 году – после революции достоинства. Заняла второе место – 12,8%, но с большим отрывом от победителя Петра Порошенко – 54,7%.



Юлия Тимошенко будет баллотироваться в третий раз

В 2019 году Юлия Тимошенко однозначно будет баллотироваться и рассчитывает на победу. Сейчас она лидирует в соцопросах. За лидера "Батькивщины" готовы отдать голоса 18-20% украинцев, определившихся с выбором. Однако борьба будет сложной. У Тимошенко сильные конкуренты, в первую очередь, Петр Порошенко.

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Ольга Богомолец, народный депутат



Ольга Богомолец хочет повторить попытку в 2019 году

Ольга Богомолец стала известной благодаря активному участию в революции Достоинства. Тогда же – в 2014 году Богомолец пошла в президенты и набрала 1,9%. Затем стал народным депутатом от БПП. Богомолец осталась удовлетворенной тем, что ее назначили на должность министра здравоохранения. В конце 2018 года заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

Юлия Литвиненко, журналист



Юлию Литвиненко считают техническим кандидатом

Украинская телеведущая заявила, что намерена в 2019 году баловаться в президенты. Юлия Литвиненко работала когда-то на телеканале "Интер", затем "Прямой". Эксперты считают ее техническим кандидатом против Юлии Тимошенко.

Успешные женщины – лидеры европейских стран

До мировой практике Украине далеко – в среднем в парламентах мира 22% женщин, а в Европе этот показатель достигает 25%. Кроме того, в Европе ведущие роли в государственной политике давно и успешно играют именно женщины. Достаточно нескольких примеров.

Ангела Меркель, канцлер Германии

Ангела Меркель в 2018 году в четвертый раз стала главой немецкого правительства. Такой рекорд был разве что у ее предшественника Конрада Аденауэра. Впервые Меркель стала премьером в 2005 году. второй – в 2009, третий – 2013.



Ангела Меркель один из самых успешных политических лидеров мира

Ангела Меркель 12 раз возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Меркель смогла так долго пробыть канцлером благодаря нескольким факторам. В частности, благодаря ей ЕС вышел из экономического кризиса 2008 года и произошло экономическое оживление.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании



Тереза Мэй такая же принципиальная, как и Маргарет Тэтчер

Терезу Мэй за принципиальность сравнивают с железной леди – премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Тереза Мэй возглавила британское правительство в 2016 году. До этого занимала должности министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия.

Даля Грибаускайте, президент Латвии



Даля Грибаускайте – сильный и влиятельный президент в Европе

Даля Грибаускайте – яркий пример успешной женщины в государстве, которое, как и Украина, было одной из республик СССР. Первая женщина-президент Литвы и первая, кого переизбрали на второй срок подряд (стала президентом в 2009 году и была переизбрана на второй срок в 2014-м). Даля Грибаускайте занимала ключевые должности в Латвии и ЕС министра финансов Литвы, вице-министра иностранных дел, вице-министра финансов, комиссара Еврокомиссии по бюджету и финансовому планированию.

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии



Керсти Кальюлайд – первая женщина–президент Эстонии, мать четверых детей

Керсти Кальюлайд тоже стала первой женщиной-президентом Эстонии в 2016 году, когда ей было 46 лет. Мать четырех детей. До избрания была советником по экономике премьер-министра Эстонии, работала представителем Эстонии в Европейском суде аудиторов.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии



Саломе Зурабишвили отказалась от гражданства Франции и выиграла выборы в Грузии

Первая женщина-президент Грузии, избранная осенью 2018 года. Саломе Зурабишвили – дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Имела французское и грузинское гражданство. Но отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, была послом в Тбилиси. Экс-министр иностранных дел при президенте Михаил Саакашвили. До избрания президентом был депутатом грузинского парламента. Единственная, кто прошел как независимый кандидат.

Какие шансы у женщины стать президентом Украины?

По словам Алексея Кошеля, чтобы войти в высшую лигу – парламент или баллотироваться на высший государственный пост в Украине – президента, надо пройти определенную партийную школу, как женщине, так и мужчине. Также иметь опыт работы в местных органах власти, тогда такой человек будет более подготовленным.



Через несколько избирательных кампаний женщин в политике станет гораздо больше

Как отмечает глава КИУ, за последние 20 лет все кандидаты в президенты из тех, кто набрал большое количество голосов, были с существенным политическим опытом. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Тимошенко – бывшие премьеры или министры. Украинский избиратель, говорит Кошель, достаточно консервативен и поддерживает тех, кто уже имеет определенные наработки.

Только нынешний парламент начал серьезно работать над реформами, которые приближают Украину к Европе. В частности, что касается соблюдения гендерных квот. Увеличение процента женщин-политиков автоматически приводит к уменьшению конфликтности. Парламент больше работает над вопросами, на которые меньше обращают внимание депутаты-мужчины: защиты детей, образования, материнства. Гендерный баланс – не просто формальное соблюдение практик ЕС. Это изменение самого качества политики,

– отмечает Алексей Кошель.

По его мнению, то, что квоты не соблюдаются – не трагедия. Уже сейчас в Верховной Раде есть женщины, которые работают, как медийные лица. Тоже касается и кандидатов в президенты.

Через несколько избирательных циклов, поскольку есть законодательные стимулы, а женщины показали свою результативность, мы увидим увеличение количества женщин, участвующих в президентских выборах,

– считает Кошель.