07:39
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Проросійські кандидати: хто в кого відбиратиме голоси

      4177 Читать новость на русском
      За голоси колишніх регіоналів боротиметься кілька кандидатів
      За голоси колишніх регіоналів боротиметься кілька кандидатів / 24 канал

      На проросійському полі буде кілька кандидатів у президенти України. Найбільш розкручений – Юрій Бойко, який тривалий час виступав від "Опоблоку", пострегіональної сили. Але тепер у нього багато хто відбиратиме голоси. Тому шансів на вихід до другого туру жодних.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

      Читайте також: Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони, і які в них шанси

      За словами політолога, в Бойка відбиратимуть голоси, в першу чергу, нинішній висуванець від "Опоблоку" Олександр Вілкул і лідер партії "Наші" Євген Мураєв. Кожен відкусить шматок рейтингу. Як зауважує Леонов, об’єднання з Рабіновичем нічого не додало Бойку. Електорат – це не кріпаки, яких можна передавати за купчою.

      Частина виборців, які збиралися підтримувати Бойка, цілком може змінити свою думку на користь Вілкула. Боротьба буде серйозною: між телерейтингом Бойка, надутим окремими телеканалами, і розгалуженою мережею й системним підходом колишньої мережі регіоналів. Тому результат Бойка може бути нижчим за його нинішні рейтинги, а Вілкул збільшить показники,
      – говорить Леонов.

      Читайте також: Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси

      Водночас експерт звертає увагу на інших кандидатів, які також гратимуть на електоральному полі колишніх регіоналів. Зокрема, Володимир Зеленський.

      Зеленський виводить себе в певну електоральну нішу. Він не намагається грати на полі патріотичному і націоналістичному. Зеленський бере курс на електорат, який залишився від Партії регіонів на сході і півдні. Не стільки тих, хто прямо орієнтований на Росію, скільки тих, хто розмірковує про те, що з Москвою треба дружити, двомовність тощо,
      – говорить Леонов.

      Тому, зауважує Леонов, боротьба за проросійський електорат буде серйозною. Водночас, за його словами, всі так звані проросійські кандидати розуміють, що шансів на перемогу на виборах президента немає. Навіть на вихід до другого туру. Вони орієнтуються на парламентські вибори. Можливо, щоб створити в майбутньому парламенті єдину опозиційну платформу.

      Нагадаємо, станом на 12 січня дев'ятеро осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. П'ятьох з них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив, а документи ще трьох наразі комісія вивчає на відповідність виборчому законодавству. Поки документи не подала жодна жінка.

      Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Президентські вибори 2019 Євгеній Мураєв Володимир Зеленський Кандидати в президенти Олександр Вілкул Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      15 січня , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      316
      Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      15 січня , 22:22 Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      1662
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 січня , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 590
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      15 січня , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 843
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      15 січня , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1253
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Смерть робітника на будмайданчику в Одесі вилилась у скандал: деталі
      13 січня , 19:07
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Клуб гравця збірної України готовий здійснити найдорожчий трансфер в історії футболу
       30 вересня 2018 , 14:30
      Десна – Ворскла: фанати полтавців "засвітилися" у футболках з Гітлером
       30 вересня 2018 , 17:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук