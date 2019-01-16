Проросійські кандидати: хто в кого відбиратиме голоси

На проросійському полі буде кілька кандидатів у президенти України. Найбільш розкручений – Юрій Бойко, який тривалий час виступав від "Опоблоку", пострегіональної сили. Але тепер у нього багато хто відбиратиме голоси. Тому шансів на вихід до другого туру жодних.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

Читайте також: Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони, і які в них шанси

За словами політолога, в Бойка відбиратимуть голоси, в першу чергу, нинішній висуванець від "Опоблоку" Олександр Вілкул і лідер партії "Наші" Євген Мураєв. Кожен відкусить шматок рейтингу. Як зауважує Леонов, об’єднання з Рабіновичем нічого не додало Бойку. Електорат – це не кріпаки, яких можна передавати за купчою.

Частина виборців, які збиралися підтримувати Бойка, цілком може змінити свою думку на користь Вілкула. Боротьба буде серйозною: між телерейтингом Бойка, надутим окремими телеканалами, і розгалуженою мережею й системним підходом колишньої мережі регіоналів. Тому результат Бойка може бути нижчим за його нинішні рейтинги, а Вілкул збільшить показники,

– говорить Леонов.

Читайте також: Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси

Водночас експерт звертає увагу на інших кандидатів, які також гратимуть на електоральному полі колишніх регіоналів. Зокрема, Володимир Зеленський.

Зеленський виводить себе в певну електоральну нішу. Він не намагається грати на полі патріотичному і націоналістичному. Зеленський бере курс на електорат, який залишився від Партії регіонів на сході і півдні. Не стільки тих, хто прямо орієнтований на Росію, скільки тих, хто розмірковує про те, що з Москвою треба дружити, двомовність тощо,

– говорить Леонов.

Тому, зауважує Леонов, боротьба за проросійський електорат буде серйозною. Водночас, за його словами, всі так звані проросійські кандидати розуміють, що шансів на перемогу на виборах президента немає. Навіть на вихід до другого туру. Вони орієнтуються на парламентські вибори. Можливо, щоб створити в майбутньому парламенті єдину опозиційну платформу.

Нагадаємо, станом на 12 січня дев'ятеро осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. П'ятьох з них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив, а документи ще трьох наразі комісія вивчає на відповідність виборчому законодавству. Поки документи не подала жодна жінка.

Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.