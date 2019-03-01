Гриценко випереджає Садового в рейтингу, Садовий вище в довірі – опитування

В п'ятницю, 1 березня, соціологічна агенція "Fama" оприлюднила дані трьох хвиль власного панельного дослідження, яке проводилось з грудня 2018 по лютий 2019 року.

Згідно з дослідженням, Володимир Зеленський (26,6%), Петро Порошенко (23,4%) та Юлія Тимошенко (14,3%) – лідери президентської гонки станом на кінець лютого 2019 року. Далі йдуть Юрій Бойко — 8,1%, Анатолій Гриценко – 8% та Андрій Садовий – 4,4%.

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В той же час, рейтинг довіри до політичних діячів очолюють Володимир Зеленський (49,9%), Андрій Садовий (40,5%) та Анатолій Гриценко (38,7%).

Раніше Андрій Садовий зробив заяву, що "йдучи на вибори він чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". При цьому показники, на основі яких має бути визначений єдиний кандидат – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.

Остаточне рішення про подальшу участь в президентській кампанії Садовий оголосить 1 березня під час спеціальної прес-конференції о 13:00.



Соціологічна агенція Fama детально дослідила рейтинги кандидатів на пост Президента України за власною "Методикою диференційованого вимірювання електоральних преференцій" на базі панельного дослідження на основі всеукраїнської репрезентативної вибірки розміром 2000 респондентів. Період проведення трьох хвиль панельного дослідження: перша хвиля — з 1 до 22 грудня 2018 року, друга хвиля — з 18 по 28 січня 2019 року, третя хвиля – з 9 по 19 лютого 2019 року.