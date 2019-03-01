У п'ятницю я оголошу своє рішення, – Садовий на програмі "Право на владу"

Кандидат в Президенти України Андрій Садовий оголосив, що після оприлюднення у п’ятницю даних соціологічного опитування компанії "Фама" він оголосить своє остаточне рішення про подальшу участь в президентській кампанії. Садовий також анонсував, що свою заяву він зробить під час спеціальної прес-конференції у п’ятницю о 13:00.

Раніше Андрій Садовий зробив заяву про те, що “єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти" додавши, що журналістські розслідування показують лише вершину корупційного айсбергу.

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“Йдучи на вибори я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі. Протягом кампанії мій штаб уважно відслідковує результати достовірних соцопитувань та тенденції. Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві”, – написав Андрій Садовий на своєму акаунті у Facebook.

Дивіться відео про кандидата в президенти Андрія Садового: