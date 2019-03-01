В пятницу я объявлю свое решение, – Садовый на программе "Право на власть"
Кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый объявил, что после обнародования в пятницу данных социологического опроса компании "Фама" он объявит свое окончательное решение о дальнейшем участии в президентской кампании. Садовый также анонсировал, что свое заявление он сделает в ходе специальной пресс-конференции в пятницу в 13:00.
Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить" добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.
Читайте также: Какие шансы у единого кандидата от демократических сил
"Идя на выборы я прекрасно осознавал желание Украинская иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", – написал Андрей Садовый на своем аккаунте в Facebook.
Смотрите видео о кандидате в президенты Андрея Садового:
Выбор редакции
-
Саммит во Вьетнаме: почему Трамп не смог убедить Ким Чен Ына и что нужно КНДРсегодня , 00:40
-
Ссылаюсь на собственную совесть, - журналист " Наші гроші "о расследовании дела" Укроборонпрома"28 февраля , 23:06
-
Главные новости 28 февраля:выход депутатов из фракции БПП, о чем договорились Ким Чен Ын и Трамп28 февраля , 22:34