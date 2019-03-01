В пятницу я объявлю свое решение, – Садовый на программе "Право на власть"

Кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый объявил, что после обнародования в пятницу данных социологического опроса компании "Фама" он объявит свое окончательное решение о дальнейшем участии в президентской кампании. Садовый также анонсировал, что свое заявление он сделает в ходе специальной пресс-конференции в пятницу в 13:00.

Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить" добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.

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"Идя на выборы я прекрасно осознавал желание Украинская иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе", – написал Андрей Садовый на своем аккаунте в Facebook.

Смотрите видео о кандидате в президенты Андрея Садового: