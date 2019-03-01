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      Гриценко опережает Садового в рейтинге, Садовый выше в доверии – опрос

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      Рейтинг кандидатов в президенты
      Рейтинг кандидатов в президенты

      В пятницу, 1 марта, социологическое агентство "Fama" обнародовало данные трех волн собственного панельного исследования, которое проводилось с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

      Согласно исследованию, Владимир Зеленский (26,6%), Петр Порошенко (23,4%) и Юлия Тимошенко (14,3%) – лидеры президентской гонки состоянию на конец февраля 2019 года. Далее следуют Юрий Бойко – 8,1%, Анатолий Гриценко – 8% и Андрей Садовый – 4,4%.

      Читайте также: В пятницу я объявлю свое решение, – Садовый на программе "Право на власть"

      В то же время, рейтинг доверия к политическим деятелям возглавляют Владимир Зеленский (49,9%), Андрей Садовый (40,5%) и Анатолий Гриценко (38,7%).

      Ранее Андрей Садовый сделал заявление, что "идя на выборы он прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". При этом показатели, на основе которых должен быть определен единый кандидат – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

      Окончательное решение о дальнейшем участии в президентской кампании Садовый огласит 1 марта во время специальной пресс-конференции в 13:00.

      Социологическая агентство Fama подробно исследовало рейтинги кандидатов на пост Президента Украины по собственной "Методике дифференцированного измерения электоральных преференций" на базе панельного исследования на основе всеукраинской репрезентативной выборки размером 2 тысячи респондентов. Период проведения трех волн панельного исследования: первая волна – с 1 по 22 декабря 2018 года, вторая волна – с 18 по 28 января 2019 года, третья волна – с 9 по 19 февраля 2019 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины рейтинги Выборы Президента 2019 Социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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