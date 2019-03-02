Снимет ли Гнап свою кандидатуру в пользу Гриценко: решение съезда партии

Дмитрия Гнапа призвали снять свою кандидатуру с выборов президента Украины 2019 года. Так решил съезд партии "Сила людей", который проходит в субботу, 2 марта. Однако относительно поддержки партией именно Гриценко решения не приняли.

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на пост Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на должность Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", – говорится в решении съезда. Об этом сообщил Укринформ.

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1 марта 2019 года экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия "Сила людей".

2 марта начался съезд, и Дмитрий Гнап выступил с напоминанием о решении предыдущего съезда "Силы людей" относительно поддержки единого кандидата от демократических сил

Мы должны поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил,

– заявил Гнап.

Однако делегаты съезда по поддержке единого кандидата от демократических сил не определились.

Или партия выскажется в поддержку кого-то из кандидатов – рассмотрят тогда, когда от самих кандидатов поступят предложения о сотрудничестве.

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