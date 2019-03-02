Кто поддержал Гриценко на выборах: список партий

Объединения вокруг одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко ждали многие украинцы. Поэтому, когда несколько кандидатов отказываются выдвигаться в пользу одного – это событие неординарное. Журналисты 24 канала выяснили, кто уже поддержал Гриценко и кого еще ожидают.

2 февраля официально на заседании партии "Сила людей" Дмитрий Гнап снял свою кандидатуру, в пользу Гриценко. Сама же политсила решила не поддерживать никого.

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Дмитрий Гнап уходит из президентской гонки вслед за Андреем Садовым. По словам мэра Львова, на это решение повлияли сразу два коррупционных скандала недели. Расследование о том, как друзья президента грабят армию. И отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.



Андрей Садовый и Дмитрий Гнап

После расследования "Наших денег" из президентской фракции ушли и Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Тройка депутатов тоже заявила, что поддерживает Гриценко.



Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук

Вокруг единого кандидата постепенно формируется так сказать "Демократическая политическая платформа", к которой, кроме "Гражданской позиции" Гриценко и "Самопомочи" Садового, уже присоединились: "Родная страна" Николая Томенко, "Волна" Виктора Чумака, "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука, "Альтернатива" Егора Фирсова, "Демократический альянс".



Кто поддержал Анатолия Гриценко на выборах-2019: инфографика

Объединение сразу нескольких кандидатов в президенты вызвало также и оживленную реакцию в социальных сетях. Люди обсуждают в первую очередь беспрецедентность события. Поступок Андрея Садового уже назвали смелым и мудрым. А от политического объединения ожидают мощного результата не только на президентских, но и на выборах в Верховную раду, и в органы местного самоуправления.

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