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      Гриценко назвал пять кандидатов в президенты, с которыми договаривается об объединении

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      Гриценко ведет переговоры об объединении на выборах еще с пятью кандидатами
      Гриценко ведет переговоры об объединении на выборах еще с пятью кандидатами / Фото 24 канала

      Кандидат в президенты Украины от от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко уже объединился с лидером "Самопомичи" Андреем Садовым на президентских выборах-2019. Сейчас он ведет переговоры об объединении еще с пятью кандидатами, а также политическими партиями и общественными организациями.

      Гриценко ведет переговоры с Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным и Виктором Кривенко. В эфире телеканала ICTV он заявил, что все эти кандидаты абсолютно проукраинские и также считают недопустимым фальсификации выборов.

      Читайте также: Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко

      "Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, рассказывать о результате. Но с указанными и другими людьми, представителями гражданского сектора, мы проводим эти консультации. И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-либо личного интереса", – заявил Гриценко.

      Также кандидат в президенты надеется, что о своей позиции заявит еще и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

      Кто лидирует в президентской гонке: данные социологической группы "Рейтинг"

      1. Владимир Зеленский – 25,1%;
      2. Петр Порошенко – 16,6%;
      3. Юлия Тимошенко – 16,2%;
      4. Юрий Бойко – 11,3%,;
      5. Анатолий Гриценко – 7,7%.

      Кто уже поддержал Гриценко на выборах?​
      Вокруг Анатолия Гриценко, как единого кандидата на предстоящие президентские выборы, постепенно формируется так сказать "Демократическая политическая платформа". К ней кроме "Гражданской позиции" Гриценко и "Самопомичи" Андрея Садового, уже присоединились: "Родная страна" Николая Томенко, "Волна" Виктора Чумака, "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука, "Альтернатива" Егора Фирсова и "Демократический альянс".

      Также, Гриценко на выборах поддержали народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко, которые накануне вышли из фракции БПП.

      Что надо знать об Анатолии Гриценко: смотрите видео​

       

      Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко?​
      Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.

      Мэр Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула Сила людей, заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Виктор Кривенко Роман Бессмертный Игорь Смешко Дмитрий Добродомов Руслан Кошулинский Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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