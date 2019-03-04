Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко

Объединение Андрея Садового и Анатолия Гриценко на президентских выборах стало сенсацией и изменило ход выборов.

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Как изменится ситуация на выборах после поддержки Садовым кандидатуры Гриценко, и кто еще может поддержать объединение демократических сил – далее в материале 24 канала.

Выбрать украинского антикоррупционного президента

Как заявил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый, его решение сняться в пользу Анатолия Гриценко продиктовано потребностью изменить ситуацию в Украине. Особенно после громкого скандала с коррупцией в "Укроборонпроме", к которому могут быть причастны высокопоставленные чиновники из СНБО, а также после отмены Конституционным судом наказания чиновников за незаконное обогащение.

За время кампании я провел сотни встреч с украинцами в разных регионах. Всюду звучал один вопрос: будет ли объединение демократических сил? Люди хотят объединения, и я хочу дать им эту надежду. Делаю первый шаг. Это не типично для украинской политики. И хочу, чтобы этой дорогой победы шли другие политики. Имеем шанс выбрать украинского антикоррупционного президента,

– отметил Андрей Садовый.

Брифинг Андрея Садового: видео

Анатолий Гриценко назвал решение Садового государственническим. По его словам, коррупция и мародерство бросают Украину в пропасть. Надо совместить свои усилия, чтобы остановить падение и дать стране шанс.

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Это объединение не под президентские выборы, а стратегического характера. Оно будет предусматривать и получение большинства в парламенте, и формирование совместного правительства. Главное – ответственная работа,

– отметил Анатолий Гриценко.

Шансы Гриценко увеличились

Объединение Гриценко и Садового в украинском политикуме назвали прецедентом и хорошим уроком для других политиков. В частности, их поддержал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

"То, что Андрей Садовый, который создал такую интересную политическую организацию как "Самопомич", готов уступить свои амбиции – очень хороший знак зрелости", – написал политик в Facebook.

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По мнению экспертов и социологов, шансы Гриценко на выход во второй тур однозначно выросли.

У Гриценко и Садового очень общий электорат. И это повышает шансы Гриценко на выход во второй тур. Для украинцев, которые вообще не собирались голосовать, или им трудно определиться, это объединение будет положительным знаком. Они решат пойти и проголосовать,

– отмечает директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.



Сможет ли Гриценко изменить расклад сил на выборах?

По словам Бекешкиной, на сколько повысится рейтинг Гриценко – сложно сказать. Ситуация очень быстро меняется. Совсем недавно соцопросы показывали тенденцию к снижению рейтинга Юлии Тимошенко и повышению Порошенко. И казалось, что во втором туре будут Зеленский и Порошенко. Но после коррупционного скандала и появления шансов у Гриценко трудно делать прогнозы.

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Политический эксперт Андрей Вигиринский отмечает: Гриценко, Садовый и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. У "Объединения "Самопомич" развита партийная структура, в отличие от "Гражданской позиции". У "Гражданской позиции", если верить соцопросам, рейтинг выше.

Многие украинцы ждут объединения демократических сил. Поэтому за единого кандидата от демократических сил могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается. И это повысит рейтинг единого кандидата,

– замечает Андрей Вигиринский.

По мнению эксперта, такой кандидат может набрать около 10% голосов. Это хорошо с точки зрения политического будущего Садового и Гриценко. Они смогут зайти в Верховную Раду крупной фракцией, которая будет иметь больше возможностей для отстаивания прав украинцев.

Вместе и отца легче бить

После заявления Андрея Садового кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявил, что тоже снимается в пользу Гриценко. Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко вышли из фракции БПП из-за коррупционного скандала и заявили о поддержке Гриценко. Найем отметил, что Андрей Садовый подал хороший сигнал всем, кто ждал и хотел такого объединения демократических сил.

В целом формируется "Демократическая политическая платформа", к которой, кроме "Гражданской позиции" Гриценко и "Самопомочи" Садового, присоединились: "Родная страна" Николая Томенко, "Волна" Виктора Чумака, "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука, "Альтернатива" Егора Фирсова, "Демократический альянс".



Дмитрий Гнап снялся с выборов и поддержал Гриценко

Как отмечает Андрей Вигиринский, единому кандидату нужен высокий результат в первом туре выборов. Поэтому надо избежать конъюнктуры политиков между первым и вторым туром. И объявить об объединении заблаговременно, чтобы украинцы поняли, вокруг кого политики объединяются. Чтобы не было распыления голосов и политических торгов перед парламентской кампанией.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что в значительной степени успех на парламентских выборах будет зависеть от результатов единого кандидата в президентской гонке. По его мнению, Анатолию Гриценко желательно выйти на третье место или набрать не менее 10% голосов.

Эксперты убеждены: к союзу Гриценко и Садового найдутся желающие присоединиться. По словам Вигиринского, среди таких кандидатов в президенты могут быть Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Бессмертный. В частности, Бессмертный может добавить Гриценко рейтинга, содержания и узнаваемости.

Однако, замечает политолог, надо быть осторожным. По словам Вигиринского, с поддержкой Гнапа получилась интересная история. Партия "Сила людей", которая его выдвинула кандидатом в президенты, 2 марта отозвала Гнапа. Причиной стал скандал, связанный с деньгами, которые Гнап получил в виде премии в 2015 году и пообещал отдать на нужды армии. Но 9 тысяч евро до сих пор на его счету. При этом, как известно, Гнап обратился к украинцам с просьбой пожертвовать деньги для внесения залога для участия в президентских гонках – 2,5 миллиона гривен. Фактически Гнап заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Гриценко, зная, что его отзовут. Хотя "Сила людей" о поддержке Гриценко не объявляла.

Гриценко поддержка со стороны различных политических сил нужна. Это создаст образ объединяющего кандидата. Это символизм – политики с разными взглядами, но одинаковыми идейными принципами находят возможность объединиться. Но к вопросу объединения с другими политиками и партиями надо подходить взвешенно,

– убежден Андрей Вигиринский.



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