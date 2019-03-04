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      Єдиний кандидат від демократичних сил: що зміниться і які шанси в Гриценка

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      Об'єднання Садового і Гриценка змінить хід президентських виборів
      Об'єднання Садового і Гриценка змінить хід президентських виборів / 24 канал

      Об’єднання Андрія Садового і Анатолія Гриценка на президентських виборах стало сенсацією і змінило хід виборів.

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      Як зміниться ситуація на виборах після підтримки Садовим кандидатури Гриценка, і хто ще може підтримати об’єднання демократичних сил – далі в матеріалі 24 каналу.

      Обрати українського антикорупційного президента

      Як заявив лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий, його рішення знятися на користь Анатолія Гриценка продиктовано потребою змінити ситуацію в Україні. Особливо після гучного скандалу з корупцією в "Укроборонпромі", до якого можуть бути причетні високопосадовці з РНБО, а також після скасування Конституційним судом покарання чиновників за незаконне збагачення.

      За час кампанії я провів сотні зустрічей з українцями в різних регіонах. Усюди звучало одне питання: чи буде об’єднання демократичних сил? Люди прагнуть об’єднання, і я хочу дати їм цю надію. Роблю перший крок. Це не типово для української політки. І хочу, щоб цією дорогою перемоги йшли інші політики. Маємо шанс обрати українського антикорупційного президента,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Брифінг Андрія Садового: відео

       

      Анатолій Гриценко назвав рішення Садового державницьким. За його словами, корупція і мародерство кидають Україну в прірву. Треба скласти свої зусилля, щоб зупинити падіння і дати країні шанс.

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      Це об'єднання не під президентські вибори, а стратегічного характеру. Воно передбачатиме і отримання більшості в парламенті, й формування спільного уряду. Головне – відповідальна робота,
      – зауважив Анатолій Гриценко.

      Шанси Гриценка збільшилися

      Об’єднання Гриценка і Садового в українському політикумі назвали прецедентом і гарним уроком для інших політиків. Зокрема, їх підтримав екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

      "Те, що Андрій Садовий, який створив таку цікаву політичну організацію як "Самопоміч", готовий поступитися своїми амбіціями – дуже хороший знак зрілості", – написав політик на Facebook.

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      На думку експертів і соціологів, шанси Гриценка на вихід до другого туру однозначно зросли.

      У Гриценка і Садового дуже спільний електорат. І це підвищує шанси Гриценка на вихід до другого туру. Для українців, які взагалі не збиралися голосувати, або їм важко визначитися, це об’єднання буде позитивним знаком. Вони вирішать піти і проголосувати,
      – зазначає директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      Порошенко Гриценко Тимошенко Зеленський
      Чи зможе Гриценко змінити розклад сил на виборах? 

      За словами Бекешкіної, на скільки підвищиться рейтинг Гриценка – складно сказати. Ситуація дуже швидко змінюється. Зовсім нещодавно соцопитування показували тенденцію до зниження рейтингу Юлії Тимошенко і підвищення Порошенка. І здавалося, що в другому турі будуть Зеленський і Порошенко. Але після корупційного скандалу і появи шансів у Гриценка важко робити прогнози.

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      Політичний експерт Андрій Вігірінський зазначає: Гриценко, Садовий і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, на відміну від "Громадянської позиції". В "Громадянської позиції", якщо вірити соцопитуванням, вищий рейтинг.

      Багато українців чекають об’єднання демократичних сил. Тому за єдиного кандидата від демократичних сил можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається. І це підвищить рейтинг єдиного кандидата,
      – зауважує Андрій Вігірінський.

      На думку експерта, такий кандидат може набрати близько 10% голосів. Це добре з точки зору політичного майбутнього Садового і Гриценка. Вони зможуть зайти у Верховну Раду великою фракцією, яка матиме більше можливостей для відстоювання прав українців.

      Разом і батька легше бити

      Після заяви Андрія Садового кандидат у президенти Дмитро Гнап заявив, що також знімається на користь Гриценка. Народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко вийшли з фракції БПП через корупційний скандал і заявили про підтримку Гриценка. Найєм, зауважив, що Андрій Садовий подав хороший сигнал всім, хто очікував і хотів такого об’єднання демократичних сил.

      Загалом формується "Демократична політична платформа" до якої, окрім "Громадської позиції" Гриценка та "Самопомочі" Садового, долучилися: "Рідна країна" Миколи Томенка, "Хвиля" Віктора Чумака, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, "Альтернатива" Єгора Фірсова, "Демократичний альянс".

      Дмитро Гнап
      Дмитро Гнап знявся з виборів і підтримав Гриценка

      Як наголошує Андрій Вігірінський, єдиному кандидату потрібен високий результат у першому турі виборів. Тому треба уникнути кон’юнктури політиків між першим і другим туром. І оголосити про об’єднання завчасно, щоб українці зрозуміли, навколо кого політики об’єднуються. Щоб не було розпорошення голосів і політичних торгів перед парламентською кампанією.

      Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що значною мірою успіх на парламентських виборах залежатиме від результатів єдиного кандидата в президентських перегонах. На його думку, Анатолію Гриценку бажано вийти на третє місце або набрати не менше 10% голосів.

      Експерти переконані: до союзу Гриценка і Садового знайдуться охочі приєднатися. За словами Вігірінського, серед таких кандидатів у президенти можуть бути Юрій Дерев’янко, Дмитро Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний. Зокрема, Безсмертний може додати Гриценку рейтингу, змісту і пізнаваності.

      Однак, зауважує політолог, треба бути обережним. За словами Вігірінського, з підтримкою Гнапа вийшла цікава історія. Партія "Сила людей", яка його висунула кандидатом у президенти, 2 березня відкликала Гнапа. Причиною став скандал, пов'язаний з грошима, які Гнап отримав у вигляді премії у 2015 році й пообіцяв віддати на потреби армії. Але 9 тисяч євро досі на його рахунку. При цьому, як відомо, Гнап звернувся до українців з проханням пожертвувати гроші для внесення застави для участі в президентських перегонах – 2,5 мільйона гривень. Фактично Гнап заявив про зняття своєї кандидатури на користь Гриценка, знаючи, що його відкличуть. Хоча "Сила людей" про підтримку Гриценка не оголошувала.

      Гриценку підтримка з боку різних політичних сил потрібна. Це створить образ об’єднуючого кандидата. Це символізм – політики з різними поглядами, але однаковими ідейними принципами знаходять можливість об’єднатися. Але до питання об’єднання з іншими політиками і партіями треба підходити зважено,
      – переконаний Андрій Вігірінський.

      президентські вибори
      Головні дати президентських виборів-2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Публікації Статті Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Садовий і Гриценко об'єдналися Дмитро Гнап Юлія Тимошенко - новини Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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