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      Це не останнє об'єднання, – очільник штабу Гриценка про підтримку Садового

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      Про зняття Андрія Садового з виборів на користь Анатолія Гриценка, зміну президентських рейтингів та об'єднання з іншими політиками – у ефірі 24 каналу розповів народний депутат та очільник штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак.

      Чому Садовий об'єднався з Гриценком? 

      – Ще у 2017 році ми почали переговори щодо об'єднання політичних сил демократичного спрямування. Це були як і індивідуальні консультації, так і групові, де збиралися представники різних демократичних сил.

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      – Поштовх до об'єднання дало розуміння того, що в нас, напевно, останній шанс повернути країну в бік демократичного розвитку. Останній шанс позбавитись клептократії у владі, припинити страшенну монополізацію країну олігархами. Цей шанс не можна зруйнувати та змарнувати.

      Як зміняться президентські рейтинги? 

      – Є такий феномен в соціології, коли ідуть рейтинги очікування і вони зростають не арифметично, бо зростають набагато більше, тому з'являється у людей віра у перемогу. Такі об'єднання точно дає величезну синергію. Приблизні рейтинги ми побачимо вже приблизно 13-15 березня, але вони сплутають карти всім практично опонентам.

      З ким ще ведуться переговори про об'єднання?

      – Переговори ведуться зі всіма, тобто з тими, хто сповідує наші принципи та цінності. На мою думку, це не останнє об'єднання, яке відбулося.

      Що треба знати про Анатолія Гриценка: дивіться відео

      Що відомо про об'єднання Садового з Гриценком?1 березня кандидат у президенти України Андрій Садовий підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього зняв свою кандидатур.

      "Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Садовий переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах президента.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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