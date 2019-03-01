Это не последнее объединение, – глава штаба Гриценко о поддержке Садового

О снятии Андрея Садового с выборов в пользу Анатолия Гриценко, изменении президентских рейтингов и объединения с другими политиками – в эфире 24 каналу рассказал народный депутат и глава штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.

Почему Садовый объединился с Гриценко?

– Еще в 2017 году мы начали переговоры об объединении политических сил демократического направления. Это были как индивидуальные консультации, так и групповые, где собирались представители различных демократических сил.

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– Толчок к объединению дало понимание того, что у нас, наверное, последний шанс вернуть страну в сторону демократического развития. Последний шанс избавиться клептократии у власти, прекратить страшную монополизацию страны олигархами. Этот шанс нельзя разрушить и потерять.

Как изменятся президентские рейтинги?

– Есть такой феномен в социологии, когда идут рейтинги ожидания и они растут не арифметически, потому что растут намного больше, поэтому появляется у людей вера в победу. Такие объединения точно дают огромную синергию. Приблизительные рейтинги мы увидим уже примерно 13-15 марта, но они спутают карты всем практически оппонентам.

С кем еще ведутся переговоры об объединении?

– Переговоры ведутся со всеми, то есть с теми, кто исповедует наши принципы и ценности. По моему мнению, это не последнее объединение, которое произошло.

Что надо знать об Анатолии Гриценко: смотрите видео

Что известно об объединении Садового с Гриценко?1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и для этого снял свою кандидатуру.



"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.



Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах президента.