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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Садовий і Гриценко оголосили про об'єднання на виборах президента

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      Садовий та Гриценко об'єдналися на виборах 2019 України - деталі
      Андрій Садовий та Анатолій Гриценко / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко оголосили про об'єднання зусиль на виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

      Таку заяву політики зробили на прес-конференції у Києві в четвер, 7 березня.

      Читайте також: Садовий знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка

      Андрій Садовий заявив, що до угоди із Гриценком додав своє особисте зверення до громадян країни, в якому, серед іншого, йдеться про необхідність зробити вибір і прийти на вибори. Садовий також повідомив, що на майбутніх парламентських виборах його політична сила братиме активну участь.

      "Лідер політичної партії "Самопоміч" Андрій Садовий, з однієї сторони, та голова координаційної ради політичної партії "Громадянська позиція", кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко, з іншої сторони, домовилися про таке: Андрій Садовий відкликає свою кандидатуру з виборів Президента України 31 березня 2019 року. Анатолій Гриценко бере на себе зобов’язання – по-перше, бути чесним", – прокоментував Гриценко з заяви.

      Це нестандартна ситуація для України, адже таке відбулося вперше – що кандидат, який мав перспективу та потужну партію, свідомо знявся з виборів. Я бачу для себе велику відповідальність і обіцяю, що не підведу вас. Тепер мені потрібно виконувати дві президентські компанії: і свою, і Андрія Садового,
      – відповів кандидат у президенти.

      Офіційна угода про об'єднання Андрія Садового та Анатолія Гриценка
      Офіційна угода про об'єднання Андрія Садового та Анатолія Гриценка

      Чому Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка?Обидва політики вирішили об'єднати свої зусилля на виборах президента. Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

      1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого у президенти висунула партія "Сила людей", теж заявив, що знімає свою кандидатуру та підтримує Гриценка.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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