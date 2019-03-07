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      Садовый и Гриценко объявили об объединении на выборах президента

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      Садовый и Гриценко объединились на выборах 2019 Украина - детали
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый и бывший министр обороны Анатолий Гриценко объявили об объединении усилий на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

      Такое заявление политики сделали на пресс-конференции в Киеве в четверг, 7 марта.

      Читайте также: Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

      Андрей Садовый заявил, что к соглашению с Гриценко добавил свое личное обращение к гражданам страны, в котором, среди прочего, говорится о необходимости сделать выбор и прийти на выборы. Садовый также сообщил, что на предстоящих парламентских выборах его политическая сила будет активно участвовать.

      "Лидер политической партии "Самопомич" Андрей Садовый с одной стороны и председатель координационного совета политической партии "Гражданская позиция", кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко с другой стороны согласились о нижеследующем: Андрей Садовый отзывает свою кандидатуру с выборов Президента Украины 31 марта 2019. Анатолий Гриценко берет на себя обязательства – во-первых, быть честным", – процитировал Гриценко заявление.

      Читайте также: Это нестандартная ситуация для Украины, ведь такое произошло впервые – что кандидат, который должен перспективу и мощную партию, сознательно снялся с выборов. Я вижу для себя большую ответственность и обещаю, не подведу вас. Теперь мне нужно выполнять две президентские компании: и свою, и Андрея Садового,
      – ответил кандидат в президенты.


      Официальное соглашение об объединении Андрея Садового и Анатолия Гриценко

      Почему Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко? Оба политика решили объединить свои усилия на выборах президента. Мэр Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украицев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

      1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого в президенты выдвинула партия "Сила людей", тоже заявил, что снимает свою кандидатуру и поддерживает Гриценко.

      Новость дополняется 

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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