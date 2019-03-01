Шустер пояснив, чим схожі електорати Садового та Зеленського

Українці, які готові голосувати за Садового, більше схожі на людей, які голосуватимуть за Зеленського, ніж на тих, хто підтримає Гриценка.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Савік Шустер.

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Він зазначив, що частина людей, у яких вселяє надію Гриценко збігається з тими, які довіряють Садовому. Проте їх у країні лише 11%.

Що відомо про об'єднання Садового з Гриценком?1 березня кандидат у президенти України Андрій Садовий підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього зняв свою кандидатур.



"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.



Садовий переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах президента.

Журналіст також наголосив, що сумнівається в тому, чи зуміє львівський політик переконати своїх прихильників голосувати за Гриценка.

Електорати Зеленського та Садового дуже схожі. 60% людей у яких викликає надію Садовий, вірять у те, що він може побудувати європейську країну,

– пояснив Шустер.

За його словами, 50% тих, кому з надією асоціюється Зеленський, вірять, що йому як представнику нового покоління вдасться витіснить корумповану еліту. Шустер також розповів, що є певна категорія людей, які бояться, що Гриценко стане президентом – мовляв, він розвалив армію, то зможе розвалити й країну.



Садовий зняв свою кандидатуру у президентських виборах на користь Гриценка

"Ще декілька питань стосуються того, чи зможе команда Садового працювати на команду Гриценка з повною віддачею й чи обговорювалась фінансова сторона цього союзу", – підсумував журналіст.

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