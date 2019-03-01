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      Шустер пояснив, чим схожі електорати Садового та Зеленського

      177 Читать новость на русском
      Савік Шустер
      Савік Шустер / Фото з відкритих джерел

      Українці, які готові голосувати за Садового, більше схожі на людей, які голосуватимуть за Зеленського, ніж на тих, хто підтримає Гриценка.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Савік Шустер.

      Читайте також: Які емоції в українців викликають кандидати в президенти: ексклюзивний рейтинг

      Він зазначив, що частина людей, у яких вселяє надію Гриценко збігається з тими, які довіряють Садовому. Проте їх у країні лише 11%.

      Що відомо про об'єднання Садового з Гриценком?1 березня кандидат у президенти України Андрій Садовий підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього зняв свою кандидатур.

      "Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Садовий переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах президента.

      Журналіст також наголосив, що сумнівається в тому, чи зуміє львівський політик переконати своїх прихильників голосувати за Гриценка.

      Електорати Зеленського та Садового дуже схожі. 60% людей у яких викликає надію Садовий, вірять у те, що він може побудувати європейську країну,
      – пояснив Шустер.

      За його словами, 50% тих, кому з надією асоціюється Зеленський, вірять, що йому як представнику нового покоління вдасться витіснить корумповану еліту. Шустер також розповів, що є певна категорія людей, які бояться, що Гриценко стане президентом – мовляв, він розвалив армію, то зможе розвалити й країну.


      Садовий зняв свою кандидатуру у президентських виборах на користь Гриценка

      "Ще декілька питань стосуються того, чи зможе команда Садового працювати на команду Гриценка з повною віддачею й чи обговорювалась фінансова сторона цього союзу", – підсумував журналіст.

      Дивіться відео: Савік Шустер про об'єднання Садового й Гриценка та вплив емоцій на вибори

       

      blog_ava
      Чи пройде Гриценко у другий тур після об'єднання з Садовим: відповідь експерта
      1 березня
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      Теги: Новини України Анатолій Гриценко Новини політики Савік Шустер Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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