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      Шустер объяснил, чем похожи электорат Садового и Зеленского

      77 Читати новину українською
      Савик Шустер
      Савик Шустер / Фото из открытых источников

      Украинцы, которые готовы голосовать за Садового, больше похожи на людей, которые будут голосовать за Зеленского, чем на тех, кто поддержит Гриценко.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Савик Шустер.

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      Он отметил, что часть людей, в которых вселяет надежду Гриценко совпадает с теми, кто доверяют Садовому. Однако их в стране только 11%.

      Что известно об объединении Садового с Гриценко?​1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и для этого снял свою кандидатур.

      "Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

      Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах президента.

      Журналист также отметил, что сомневается в том, сумеет ли львовский политик убедить своих сторонников голосовать за Гриценко.

      Электорат Зеленского и Садового очень похожи. 60% людей, у которых вызывает надежду Садовый, верят в то, что он может построить европейскую страну,
      – пояснил Шустер.

      По его словам, 50% тех, у кого с надеждой ассоциируется Зеленский, верят, что ему как представителю нового поколения удастся вытеснит коррумпированную элиту. Шустер также рассказал, что есть определенная категория людей, которые боятся, что Гриценко станет президентом – мол, он развалил армию, то сможет развалить и страну.


      Садовый снял свою кандидатуру в президентских выборах в пользу Гриценко

      "Еще несколько вопросов касаются того, сможет ли команда Садового работать на команду Гриценко с полной отдачей и обсуждалась ли финансовая сторона этого союза", – подытожил журналист.

      Смотрите видео: Савик Шустер об объединении Садового и Гриценко и влиянии эмоций на выборы

       

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      Теги: Новости Украины Анатолий Гриценко Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Садовый и Гриценко объединились Андрей Садовой Савик Шустер
      Источник: 24 канал
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