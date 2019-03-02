Шустер объяснил, чем похожи электорат Садового и Зеленского

Украинцы, которые готовы голосовать за Садового, больше похожи на людей, которые будут голосовать за Зеленского, чем на тех, кто поддержит Гриценко.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Савик Шустер.

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Он отметил, что часть людей, в которых вселяет надежду Гриценко совпадает с теми, кто доверяют Садовому. Однако их в стране только 11%.

Что известно об объединении Садового с Гриценко?​1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и для этого снял свою кандидатур.



"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.



Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах президента.

Журналист также отметил, что сомневается в том, сумеет ли львовский политик убедить своих сторонников голосовать за Гриценко.

Электорат Зеленского и Садового очень похожи. 60% людей, у которых вызывает надежду Садовый, верят в то, что он может построить европейскую страну,

– пояснил Шустер.

По его словам, 50% тех, у кого с надеждой ассоциируется Зеленский, верят, что ему как представителю нового поколения удастся вытеснит коррумпированную элиту. Шустер также рассказал, что есть определенная категория людей, которые боятся, что Гриценко станет президентом – мол, он развалил армию, то сможет развалить и страну.



Садовый снял свою кандидатуру в президентских выборах в пользу Гриценко

"Еще несколько вопросов касаются того, сможет ли команда Садового работать на команду Гриценко с полной отдачей и обсуждалась ли финансовая сторона этого союза", – подытожил журналист.

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