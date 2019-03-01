Какие эмоции у украинцев вызывают кандидаты в президенты: эксклюзивный рейтинг

Журналист Савик Шустер дал эксклюзивный комментарий 24 каналу об исследовании фонда Open Mind Foundation, президентом которого он является. Социологи фонда спросили украинцев, с какими эмоциями у них ассоциируются топ-политики.

Журналист отметил, что украинцы имели возможность поделиться эмоциями в отношении 10 кандидатов, а само исследование имеет целью показать, насколько тот или иной кандидат может мобилизовать украинский народ.

Читайте также: Судьба победы демократической оппозиции зависит от Вакарчука и Бессмертного, – Шабунин

Какие эмоции вызывают кандидаты в президенты

Надежда. Согласно данным исследования, наибольшую надежду у украинцев вызывает Владимир Зеленский – об этом заявили 65% лиц, принявших участие в опросе. На втором месте – Андрей Садовый с результатом в 55%.



Результаты исследования Open Mind Foundation

Третью и четвертую строчку поделили Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко, они вызывают надежду у 54% опрошенных, у 49% – Дмитрий Добродомов. Еще у 11% вызывает надежду Евгений Мураев, у 7% - Александр Вилкул, и только у 2% – Олег Ляшко.

Страх. Наименьший результат у Зеленского и Ляшко – у обоих по 18%, а наибольший у Тимошенко – 30%. Добродомов вызывает страх у 25% опрошенных, Гриценко – у 24%, Порошенко – у 22%, Бойко и Мураев – у 23%, Садовый – у 22%, а Вилкул – у 21%.

Унижение. У 81% лиц, принявших участие в опросе, унижение ассоциируется с Олегом Ляшко, у 74% – с Юрием Бойко, а у 72% – с Александром Вилкулом. Немного меньше, 65% – с Президентом Украины Петром Порошенко, 63% – с Мураевым, и только в 26% - с Добродомовым.

Гордость. Эта эмоция касалась только действующего гаранта. Лишь 7% опрошенных отметили, что чувствуют гордость за Петра Порошенко

С одной стороны, это голосование хаотичное. И все же я надеюсь, что люди, которые присоединились к исследованию, придут и на выборы,

– пояснил Шустер.

Об объединении Садового и Гриценко

Савик Шустер также прокомментировал то, что Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов и поддержал Анатолия Гриценко:

– Я задаю себе вопрос, искренне ли, как он сегодня сказал, Садовый снимает свою кандидатуру ради победы демократических сил. Если это так – то, возможно, он совершил ошибку. Прежде всего, потому что те, кто готовы голосовать за него, больше похожи на людей, которые будут голосовать за Зеленского, чем на тех, кто поддержит Гриценко.



Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

– Выглядит так, что одна половина людей, у которых Гриценко вызывает надежду, совпадает с теми людьми, у которых вызывает надежду и Садовый. Таких людей примерно в стране приблизительно 11%. И есть еще другая половина.

Сумеет ли Андрей Садовый убедить ее голосовать за Гриценко? В этом я очень сильно сомневаюсь. Ведь мы задаем дополнительные вопросы, чтобы понять причины той или иной эмоции.

– Электораты Зеленского и Садового очень похожи. Мы попросили людей, у которых вызывает надежду Садовый, представить, что он построит европейскую страну. Это смогли сделать 60% из них, и таких людей очень много по всей стране. Тем людям, которые поддерживают Зеленского, мы дали вариант: он представитель нового поколения, который вытеснит коррумпированную элиту. 50% людей отметили, что именно потому этот кандидат и вызывает у них надежду.

– Садовому будет очень сложно убедить своих сторонников, что Анатолий Гриценко – это новая элита и стоит за него проголосовать. Это нам показывают результаты исследования. Есть люди, которые боятся, что Гриценко станет президентом.

Мы спросили, почему: они переживают, что из-за того, что он развалил армию, сможет развалить страну. Таких людей примерно 40%. Сможет ли Андрей Садовый убедить этих людей? Найдет ли он с ними общий язык?

Еще несколько вопросов заключаются в том, сможет ли команда Садового работать на команду №1 Гриценко с полной отдачей и обсуждалась ли финансовая сторона этого союза.

Комментарий политолога

Политэксперт Леонид Швец отметил, что можно согласиться с представителями штаба Гриценко – без такого решения Садового шансы Гриценко были бы не слишком утешительными. В январе социологическая группа "Рейтинг" опрашивала людей, за кого они будут голосовать в случае, если их кандидата не будет в бюллетене.

9% избирателей Садового отдали бы свои голоса за Гриценко, 9% – за Тимошенко, 7% отдали бы голоса Зеленскому, еще 4% – Порошенко. 40% опрошенных заверили, что не знали бы что делать в таком случае. Остальные голоса разделились между другими кандидатами,

– пояснил эксперт.

"Можем сделать вывод, что электорат Андрея Садового и "Самопомочи" сложный. Он – не просто кандидат "надежды для молодых", есть и другие категории его деятельности", – подытожил Швец.