Які емоції в українців викликають кандидати в президенти: ексклюзивний рейтинг

Журналіст Савік Шустер дав ексклюзивний коментар 24 каналу про дослідження фонду Open Mind Foundation, президентом якого він є. Соціологи фонду запитали українців, з якими емоціями у них асоціюються топ-політики.

Журналіст зазначив, що українці мали можливість поділитися емоціями щодо 10 кандидатів, а саме дослідження має на меті показати, наскільки той чи інший кандидат може мобілізувати український народ.

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Які емоції викликають кандидати в президенти

Надія. Згідно з даними дослідження, найбільшу надію в українців викликає Володимир Зеленський – про це заявили 65% осіб, які взяли участь в опитування. На другому місці – Андрій Садовий з результатом у 55%.



Результати дослідження Open Mind Foundation

Третю та четверту сходинку поділили Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко, вони викликають надію у 54% опитаних, а у 49% – Дмитро Добродомов. Ще у 11% викликає надію Євген Мураєв, у 7% – Олександр Вілкул і лише у 2% – Олег Ляшко.

Страх. Найменший результат у Зеленського та Ляшка – в обох по 18%, а найбільший у Тимошенко – 30%. Добродомов викликає страх у 25% опитаних, Гриценко у 24%, Порошенко у 22%, Бойко та Мураєв у 23%, Садовий у 22%, а Вілкул – у 21%.

Приниження. У 81% осіб, що взяли участь в опитуванні, приниження асоціюється з Олегом Ляшком, у 74% – з Юрієм Бойком, а у 72% – з Олександром Вілкулом. Трішки менше, 65% – з Президентом України Петром Порошенком та 63% з Мураєвим, й лише у 26% – з Добродомовим.

Гордість. Ця емоція стосувалася лише чинного гаранта.Лише 7% опитаних зазначили, що відчувають гордість за Петра Порошенкаю

З однієї сторони, це голосування хаотичне. Та все ж я сподіваюсь, що люди, які долучилися до досліження прийдуть і на вибори,

– пояснив Шустер.

Про об'єднання Садового та Гриценка

Савік Шустер також прокоментував те, що Андрій Садовий зняв свою кандидатуру у президентських виборах та підтримав Анатолія Гриценка:

– Я ставлю собі питання, чи щиро, як він сьогодні сказав, Садовий знімає свою кандидатуру заради перемоги демократичних сил. Якщо це так – то, можливо, він здійснив помилку. Перш за все, тому що ті, хто готові голосувати за нього, більше схожі на людей, які голосуватимуть за Зеленського, ніж на тих, хто підтримає Гриценка.



Андрій Садовий та Анатолій Гриценко

– Виглядає так, що одна половина людей, у яких Гриценко викликає надію, співпадає з тими людьми, у яких викликає надію й Садовий. Таких людей приблизно у країні приблизн о11%. Та є ще ж інша половина.

Чи зуміє Андрій Садовий переконати її голосувати за Гриценка? В цьому я дуже сильно сумніваюся. Адже ми ставимо додаткові запитання, щоб зрозуміти причини тої чи іншої емоції.

– Електрорати Зеленського та Садового дуже схожі. Ми попросили людей, у яких викликає надію Садовий, уявити, що він побудує європейську країну. Це змогли зробити 60% з них й таких людей дуже багато по всій країні. Тим людям, які підтримують Зеленського, ми дали варіант: він представник нового покоління, який витіснить корумповану еліту. 50% людей зазначили, що саме тому викликає цей кандидат викликає в них надію.

– Садовому буде дуже складно переконати своїх прихильників, що Анатолій Гриценко – це нова еліта й варто за нього проголосувати. Це нам показують результати дослідження. Є люди, які бояться, що Гриценко стане президентом.

Ми запитали, чому: вони переживають, що через те, що він розвалив армію, зможе розвалити країну. Таких людей приблизно 40%. Чи зможе Андрій Садовий переконати цих людей? Чи знайде він з ними спільну мову?

Ще декілька питань полягають у тому, чи зможе команда Садового працювати на команду №1 Гриценка з повною віддачею й чи обговорювалась фінансова сторона цього союзу.

Коментар політолога

Політексперт Леонід Швець зазначив, що можна погодитися з представниками штабу Гриценка – без такого рішення Садового шанси Гриценка були б не надто втішними. У січні соціологічна група "Рейтинг" опитувала людей, за кого вони будуть голосувати у випадку, якщо їх кандидата не буде в бюлетені.

9% виборців Садового віддали б свої голоси за Гриценко, 9% – за Тимошенко, 7% віддали б голоси Зеленському, ще 4% – Порошенку. 40% опитаних запевнили, що не знали б що робити в такому випадку. Решта голосів розділилися між інших кандидатів,

– пояснив експерт.

"Можемо зробити висновок, що електорат Андрія Садового і "Самопомочі" є складний. Він – не просто кандидат "надії для молодих", є й і інші категорії його діяльності", – підсумував Швець.