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      Доля перемоги демократичної опозиції залежить від Вакарчука та Безсмертного, – Шабунін

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      Святослав Вакарчук та Роман Безсмертний
      Святослав Вакарчук та Роман Безсмертний / 24 канал

      Кандидати у президенти Андрій Садовий та Анатолій Гриценко показали приклад державницької позиції та дотримання свого слова. Інших політичних гравцям, зокрема Святославу Вакарчуку, було б логічно підтримати їх ініціативу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу говорили голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін та політичний експерт Олександр Солонтай.

      Читайте також: Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти

      За словами Шабуніна, саме позиція Вакарчука може вплинути на те, що кандидат об'єднаної демократичної опозиції потрапить в другий тур президентських виборів.

      Доля перемоги демократичної опозиції залежить від двох людей – Вакарчука та Безсмертного, який впевнено заявляє, що він державник. Нехай тоді це продемонструє. Безсмертний – сильний в організаційному процесі, а Вакарчук має величезну довіру від суспільства, – наголосив він.

      "Мені здається, що в історії країни є моменти, коли ця довіра має бути конвертована в підтримку тим, хто, на думку демократичної більшості, може змінити країну. Важливо, щоб опозиція показала приклад державницької позиції та єдності, – наголосив голова ГО "Центр протидії корупції". 

      Політолог Олександр Солонтай зазначив, що повністю згоден з Шабуніним й звернув увагу ще на два аспекти. Коли Садового та Гриценка закликали об'єднатися, зверталися також й до Вакарчука. Буде логічно, щоб вони дали єдиного демократичного кандидата разом, зазначив він.

      По-друге, Садовий не зняв свою кандидатуру просто на підтримку Гриценка. Важливо інше: вони домовилися, що далі на президентських виборах рухаються разом,
      – пояснив політичний експерт.

      Варто розуміти, що й у Садового, і у Гриценка є слабкі сторони. Та коли вони об'єднуються, то ті політики, які до них приєднаються можуть ці сторони збалансувати, переконаний Солонтай.

      Що відомо про об'єднання Садового з Гриценком?1 березня кандидат у президенти України Андрій Садовий підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка на президентських виборах і задля цього зняв свою кандидатур.

      "Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Садовий переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах президента.

      За його словами, потрібно, щоб Вакарчук не просто заявив про підтримку, а щоб його участь в об'єднанні демократичних сил була активною. Це дасть можливість справді оновити українську владу й не втратити європейський вектор. 

      Тоді люди зрозуміють, що політики об'єднуються не просто навколо фігури Гриценка, а створюють єдиний демократичний табір, щоб відстояти важливі зміни, вважає Солонтай.

      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      "Якщо раніше людина підтримувала Садового, а тепер думає, чи підтримати Гриценка, вона має дещо зрозуміти. Після виборів у Садового буде значно більше шансів, наприклад, стати прем'єр-міністром чи привести свою фракцію до Верховної Ради, якщо його прихильники поважатимуть заклик підтримати єдиного демократичного кандидата", – підсумував політолог.

      Коли і як відбудуться вибори президента України?Остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Андрій Садовий Святослав Вакарчук Роман Безсмертний
      Джерело: 24 канал
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