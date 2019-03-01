Судьба победы демократической оппозиции зависит от Вакарчука и Бессмертного, – Шабунин

Кандидаты в президенты Андрей Садовый и Анатолий Гриценко показали пример государственнической позиции и соблюдения своего слова. Другим политическим игрокам, в частности Святославу Вакарчуку, было бы логично поддержать их инициативу.

Об этом в прямом эфире 24 канала говорили глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин и политический эксперт Александр Солонтай.

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По словам Шабунина, именно позиция Вакарчука может повлиять на то, что кандидат объединенной демократической оппозиции попадет во второй тур президентских выборов.

Судьба победы демократической оппозиции зависит от двоих людей – Вакарчука и Бессмертного, который уверенно заявляет, что он государственник. Пусть тогда это продемонстрирует. Бессмертный – сильный в организационном процессе, а Вакарчук имеет огромное доверие от общества,

– отметил он.

"Мне кажется, что в истории страны есть моменты, когда это доверие должно быть конвертировано в поддержку тех, кто, по мнению демократического большинства, может изменить страну. Важно, чтобы оппозиция показала пример государственнической позиции и единства", – подчеркнул глава ОО "Центр противодействия коррупции".

Политолог Александр Солонтай отметил, что полностью согласен с Шабуниным и обратил внимание еще на два аспекта. Когда Садового и Гриценко призвали объединиться, обращались также и к Вакарчуку. Будет логично, чтобы они дали единого демократического кандидата вместе, отметил он.

Во-вторых, Садовый не снял свою кандидатуру просто в поддержку Гриценко. Важно другое: они договорились, что дальше на президентских выборах двигаются вместе,

– объяснил политический эксперт.

Стоит понимать, что и у Садового, и у Гриценко есть слабые стороны. И когда они объединяются, то те политики, которые к ним присоединятся могут эти стороны сбалансировать, уверен Солонтай.

Что известно об объединении Садового с Гриценко? 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко на президентских выборах и ради этого снял свою кандидатуру.



"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.



Садовый убежден, что единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах президента.

По его словам, нужно, чтобы Вакарчук не просто заявил о поддержке, а чтобы его участие в объединении демократических сил было активным. Это даст возможность действительно обновить украинскую власть и не потерять европейский вектор.

Тогда люди поймут, что политики объединяются не просто вокруг фигуры Гриценко, а создают единый демократический лагерь, чтобы отстоять важные изменения, считает Солонтай.



Анатолий Гриценко

"Если раньше человек поддерживал Садового, а теперь думает, поддержать ли Гриценко, он должен понимать: после выборов у Садового будет значительно больше шансов, например, стать премьер-министром или завести свою фракцию в Верховную Раду, если его сторонники будут уважать призыв поддержать единого демократического кандидата", – подытожил политолог.

Когда и как состоятся выборы президента Украины? Окончательный список кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.